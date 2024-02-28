Курс валют на 29 лютого — на скільки знизились ціни на долар, євро та злотий

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Курс долара та євро на валютному ринку України знову просідає. Національний банк України (НБУ) разко знизив офіційний курс долара на четвер, 29 лютого. Цінові коливання спостерігаються також на "чорному ринку".

Про це свідчать офіційні дані порталу Нацбанку та порталах з моніторингу.

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Курс долара, євро та злотого

Як повідомляють в НБУ, на сьогодні затверджено такі офіційні курси іноземних валют:

долар — 38,20 грн (-0,22);

євро — 41,29 грн (-0,42);

злотий — 9,61 грн (-0,06).

Курс валют у банках

За інформацією порталу Kurs, ситуація на готівковому ринку теж зазнала змін. Долар здешевшав до 38,12 гривні (-0,08) під час купівлі, до 38,65 грн (-0,08) — у продажу. Євро у купівлі тепер коштує 41,25 грн (-0,12), у продажу — 42,04 грн (-0,11).

Джерело: Kurs

Курс валют в обмінниках

Як повідомляє портал Minfin, в обмінниках валюта також зазнала змін. Долар коштує у купівлі 38,47 грн, у продажу — 38,57 грн. Євро у купівлі тепер коштує 41,80 грн, у продажу — 41,97 грн.

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Нагадаємо, що Національний банк України (НБУ) розповів про зміни в умовах купівлі валюти бізнесом. Відповідні зміни запрацюють з 21 лютого 2024 року за низкою напрямів.

Ми також писали про те, що в Україні до кінця 2024 року запустять експериментальний проєкт із використання цифрової гривні (е-гривні). Взяти участь у пілотному проєкті зможуть всі охочі.