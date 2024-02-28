Курс валют на 29 февраля — на сколько снизились цены на доллар, евро и злотый

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Курс доллара и евро на валютном рынке Украины снова проседает. Национальный банк Украины (НБУ) резко снизил официальный курс доллара на четверг, 29 февраля. Ценовые колебания наблюдаются также на "черном рынке".

Об этом свидетельствуют официальные данные портала Нацбанка и порталов по мониторингу.

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Курс доллара, евро и злотого

Как сообщают в НБУ, на сегодняшний день утверждены следующие официальные курсы иностранных валют:

доллар — 38,20 грн (-0,22);

евро — 41,29 грн (-0,42);

злотый — 9,61 грн (-0,06).

Курс валют в банках

По информации портала Kurs, ситуация на наличном рынке тоже претерпела изменения. Доллар подешевел до 38,12 гривны (-0,08) при покупке, до 38,65 грн (-0,08) — в продаже. Евро в покупке теперь стоит 41,25 грн (-0,12), в продаже — 42,04 грн (-0,11).

Источник: Kurs

Курс валют в обменниках

Как сообщает портал Minfin, в обменниках валюта также претерпела изменения. Доллар стоит в покупке 38,47 грн, в продаже — 38,57 грн. Евро в покупке теперь стоит 41,80 грн, в продаже — 41,97 грн.

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Напомним, что Национальный банк Украины (НБУ) рассказал об изменениях в условиях покупки валюты бизнесом. Соответствующие изменения заработают с 21 февраля 2024 по ряду направлений.

Мы также писали о том, что в Украине до конца 2024 года будет запущен экспериментальный проект по использованию цифровой гривны (е-гривны). Поучаствовать в пилотном проекте смогут все желающие.