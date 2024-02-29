В Україні діють обмеження на видачу готівки з банкоматів — скільки грошей можна зняти

Чоловік біля банкомату. Фото: Вечірній Київ

Україна встановила обмеження на видачу готівки з банкоматів під час воєнного стану. Розмір лімітів може відрізнятися в залежності від банку, типу картки та умов угоди з клієнтом.

Про умови зняття готівки у банкоматі сказано на порталі Національного банку України (НБУ).

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Нацбанк установив тимчасові ліміти на зняття готівки у 2024 році:

Щодня в межах країни: до 100 тисяч гривень;

до 100 тисяч гривень; На тиждень за кордоном (рахунок ведеться з понеділка по неділю): 12 500 гривень;

(рахунок ведеться з понеділка по неділю): 12 500 гривень; Ліміт на проведення операцій за кордоном карткою в гривнях: до 100 тисяч гривень на місяць.

Варто зазначити, що в Україні існують ліміти на максимальну суму зняття готівки в окремих банкоматах, які можуть видавати до 1 тисячі гривень за транзакцію чи менше. У таких випадках рекомендується спробувати інший банкомат або звернутися до каси банку-партнера для зняття готівки.

Умови зняття готівки у банкоматі. Джерело: НБУ

Які ліміти на видачу коштів встановив ПриватБанк

Державна фінустанова ПриватБанк встановлює різні обмеження на суму готівки, яку клієнти можуть зняти, враховуючи декілька критеріїв:

Тип картки: банк видає різні картки (кредитні, дебетові та додаткові, кожна з яких має свої специфічні ліміти зняття готівки, встановлені банком;

банк видає різні картки (кредитні, дебетові та додаткові, кожна з яких має свої специфічні ліміти зняття готівки, встановлені банком; Статус клієнта в банку: VIP-клієнтам або особам з вищими фінансовими рейтингами можуть дозволити більші ліміти зняття, ніж звичайним користувачам;

VIP-клієнтам або особам з вищими фінансовими рейтингами можуть дозволити більші ліміти зняття, ніж звичайним користувачам; Особливі угоди з банком: це різноманітні банківські угоди, наприклад, за депозитами, кредитами чи іншими фінансовими послугами, які пропонує ПриватБанк.

Максимальна сума готівки, яку можна зняти з банкоматів Привату, становить 20 тис. гривень упродовж трьох годин при використанні картки ПриватБанку. Якщо у вас немає картки Привату, тоді:

ліміт на виведення готівки становить 4 тис. гривень за одну операцію;

можливо максимум 5 операцій зі зняття готівки;

на добу доступно 20 тис. гривень.

Обмеження в банкоматах Ощадбанку

Власникам картки "Моя картка" від Ощадбанку встановлено місячний ліміт на зняття готівки до 20 ти. гривень без комісії. При перевищенні цієї суми нараховується комісія 1% від суми, що перевищує ліміт. Ощадбанк рекомендує користувачам не знімати великі суми готівки одразу.

Скільки коштів можна зняти з картки mono у банкоматі

Клієнти Монобанку можуть знімати гроші зі своїх карток через банкомати партнерських банків, включаючи А-Банк, Універсал Банк, Укргазбанк, а також через термінали City24. За виведення коштів з власного рахунку стягується комісія 0,9%, а з кредитного — 4%.

Які ліміти встановив ПУМБ

В ПУМБ клієнти можуть знімати до 10 тисяч гривень за одну транзакцію, використовуючи "ВсеКарту" в банкоматах свого банку. За день можна провести до 10 таких операцій, що дозволяє клієнтам досягти максимального денного ліміту зняття готівки в розмірі 100 тисяч гривень, який встановлено Національним банком.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що ПриватБанк та monobank встановили обмеження на переказ коштів на картку. Ліміти при таких операціях можуть відрізнятися та залежать від умов кожного конкретного банку.

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