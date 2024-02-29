В Украине действуют ограничения на выдачу наличных из банкоматов — сколько денег можно снять

Лимиты на снятие наличных в банкоматах — какие ограничения установили банки Украины
Украина установила ограничения на выдачу наличных из банкоматов во время военного положения. Размер лимитов может отличаться в зависимости от банка, типа карты и условий соглашения с клиентом.
Об условиях снятия наличных в банкомате говорится на портале Национального банка Украины (НБУ).
Нацбанк установил временные лимиты на снятие наличных в 2024 году:
- Ежедневно в пределах страны: до 100 тысяч гривен;
- В неделю за границей (счет ведется с понедельника по воскресенье): 12 500 гривен;
- Лимит на проведение операций за границей картой в гривнах: до 100 тысяч гривен в месяц.
Стоит отметить, что в Украине существуют лимиты на максимальную сумму снятия наличных денег в отдельных банкоматах, которые могут выдавать до 1 тысячи гривен за транзакцию или меньше. В таких случаях рекомендуется попробовать другой банкомат или обратиться в кассу банка-партнера для снятия наличных денег.
Какие лимиты на выдачу средств установил ПриватБанк
Государственное финучреждение ПриватБанк устанавливает различные ограничения на сумму наличных денег, которую клиенты могут снять, учитывая несколько критериев:
- Тип карты: банк выдает разные карты (кредитные, дебетовые и дополнительные, каждая из которых имеет свои специфические лимиты снятия наличных, установленные банком;
- Статус клиента в банке: VIP-клиентам или лицам с более высокими финансовыми рейтингами могут позволить большие лимиты снятия, чем обычным пользователям;
- Особые сделки с банком: это всевозможные банковские сделки, например, по депозитам, кредитам или другим финансовым услугам, которые предлагает ПриватБанк.
Максимальная сумма наличных, которую можно снять с банкоматов Привата, составляет 20 тыс. гривен в течение трех часов при использовании карты ПриватБанка. Если у вас нет карты Привата, тогда:
- лимит на вывод наличных составляет 4 тыс. гривен за одну операцию;
- возможно максимум 5 операций по снятию наличных денег;
- в сутки доступно 20 тыс. гривен.
Ограничение в банкоматах Ощадбанку
Владельцам карты "Моя карта" от Ощадбанка установлен месячный лимит на снятие наличных до 20 ты. гривен без комиссии. При превышении этой суммы начисляется комиссия 1% суммы, превышающей лимит. Ощадбанк рекомендует пользователям не снимать большие суммы наличных.
Сколько средств можно снять с карты mono в банкомате
Клиенты Монобанка могут снимать деньги со своих карт через банкоматы партнерских банков, включая А-Банк, Универсал Банк, Укргазбанк, а также через терминалы City24. За вывод средств с собственного счета взимается комиссия 0,9%, а с кредитного – 4%.
Какие лимиты установил ПУМБ
В ПУМБ клиенты могут снимать до 10 тысяч гривен за одну транзакцию, используя "ВсеКарту" в банкоматах своего банка. За день можно провести до 10 таких операций, что позволяет клиентам достичь максимального дневного лимита снятия наличных в размере 100 тысяч гривен, установленного Национальным банком.
Что еще нужно знать
Напомним, что ПриватБанк и monobank установили ограничения на перевод средств на карту. Лимиты в таких операциях могут отличаться и зависят от условий каждого конкретного банка.
Мы также писали о том, как собирать донаты, чтобы ПриватБанк не заблокировал карту. Если соблюдать требования и законы Украины, счет останется активным.
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