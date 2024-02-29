В Украине действуют ограничения на выдачу наличных из банкоматов — сколько денег можно снять

Мужчина возле банкомата. Фото: Вечірній Київ

Украина установила ограничения на выдачу наличных из банкоматов во время военного положения. Размер лимитов может отличаться в зависимости от банка, типа карты и условий соглашения с клиентом.

Об условиях снятия наличных в банкомате говорится на портале Национального банка Украины (НБУ).

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Нацбанк установил временные лимиты на снятие наличных в 2024 году:

Ежедневно в пределах страны: до 100 тысяч гривен;

до 100 тысяч гривен; В неделю за границей (счет ведется с понедельника по воскресенье): 12 500 гривен;

(счет ведется с понедельника по воскресенье): 12 500 гривен; Лимит на проведение операций за границей картой в гривнах: до 100 тысяч гривен в месяц.

Стоит отметить, что в Украине существуют лимиты на максимальную сумму снятия наличных денег в отдельных банкоматах, которые могут выдавать до 1 тысячи гривен за транзакцию или меньше. В таких случаях рекомендуется попробовать другой банкомат или обратиться в кассу банка-партнера для снятия наличных денег.

Условия снятия наличных в банкомате. Источник: НБУ

Какие лимиты на выдачу средств установил ПриватБанк

Государственное финучреждение ПриватБанк устанавливает различные ограничения на сумму наличных денег, которую клиенты могут снять, учитывая несколько критериев:

Тип карты: банк выдает разные карты (кредитные, дебетовые и дополнительные, каждая из которых имеет свои специфические лимиты снятия наличных, установленные банком;

банк выдает разные карты (кредитные, дебетовые и дополнительные, каждая из которых имеет свои специфические лимиты снятия наличных, установленные банком; Статус клиента в банке: VIP-клиентам или лицам с более высокими финансовыми рейтингами могут позволить большие лимиты снятия, чем обычным пользователям;

VIP-клиентам или лицам с более высокими финансовыми рейтингами могут позволить большие лимиты снятия, чем обычным пользователям; Особые сделки с банком: это всевозможные банковские сделки, например, по депозитам, кредитам или другим финансовым услугам, которые предлагает ПриватБанк.

Максимальная сумма наличных, которую можно снять с банкоматов Привата, составляет 20 тыс. гривен в течение трех часов при использовании карты ПриватБанка. Если у вас нет карты Привата, тогда:

лимит на вывод наличных составляет 4 тыс. гривен за одну операцию;

возможно максимум 5 операций по снятию наличных денег;

в сутки доступно 20 тыс. гривен.

Ограничение в банкоматах Ощадбанку

Владельцам карты "Моя карта" от Ощадбанка установлен месячный лимит на снятие наличных до 20 ты. гривен без комиссии. При превышении этой суммы начисляется комиссия 1% суммы, превышающей лимит. Ощадбанк рекомендует пользователям не снимать большие суммы наличных.

Сколько средств можно снять с карты mono в банкомате

Клиенты Монобанка могут снимать деньги со своих карт через банкоматы партнерских банков, включая А-Банк, Универсал Банк, Укргазбанк, а также через терминалы City24. За вывод средств с собственного счета взимается комиссия 0,9%, а с кредитного – 4%.

Какие лимиты установил ПУМБ

В ПУМБ клиенты могут снимать до 10 тысяч гривен за одну транзакцию, используя "ВсеКарту" в банкоматах своего банка. За день можно провести до 10 таких операций, что позволяет клиентам достичь максимального дневного лимита снятия наличных в размере 100 тысяч гривен, установленного Национальным банком.

Что еще нужно знать

Напомним, что ПриватБанк и monobank установили ограничения на перевод средств на карту. Лимиты в таких операциях могут отличаться и зависят от условий каждого конкретного банка.

Мы также писали о том, как собирать донаты, чтобы ПриватБанк не заблокировал карту. Если соблюдать требования и законы Украины, счет останется активным.