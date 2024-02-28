У YASNO пояснили українцям як правильно передавати показники лічильників

Жінка дивиться на показання лічильника. Фото: УНІАН

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

В Енергокомпанії YASNO опублікували інструкцію, як правильно передавати дані лічильників, щоб забезпечити коректне щомісячне нарахування за використану електроенергію. Там також пояснили чому встановлені саме такі правила для передачі показань.

Відповідний допис пресслужба компанії опублікувала у Facebook.

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В ньому зазначається, що правила передачі даних лічильників електроенергії насправді не дуже складні. Щоб щомісячно отримувати коректні розрахунки за спожиту електроенергію, необхідно своєчасно передавати показання. Для цієї процедури відведено останні два дні поточного місяця та перші три дні наступного. Втім, у деяких українців все ж залишаються певні питання та сумніви.

Міфи про передачу показань лічильника

Перший міф: якщо у квартирі ніхто не живе, тому можна не передавати показання лічильника. У компанії пояснили, що ані оператор системи розподілу (ОСР), ані постачальник (YASNO) не мають інформації про те, що у квартирі не використовується електроенергія. Тому обсяги розрахунку ґрунтуються на середньодобовому споживанні, спираючись на дані попередніх періодів. Щоб врегулювати цю ситуацію, ви можете або подати заявку на припинення постачання енергії ОСР, або щомісяця передавати одні й ті ж свідчення у зазначений період (останні відомі).

Другий міф: якщо передавати показання раніше ніж за 2 дні до кінця поточного місяця або пізніше перших 3-х днів наступного, то нарахують зайве. В пресслужбі YASNO зазначили, що ОСР приймає показання у вищезазначені дні, обчислює обсяг споживання за календарний місяць та передає цю інформацію у YASNO. Потім там складають рахунок. Якщо передати показання лічильника раніше чи пізніше, то ОСР здійснить розрахунки з урахуванням середньодобового споживання.

Третій міф: передані показання не враховують, тому що в особистому кабінеті відображаються зовсім інші дані до розрахунку. У компанії пояснили, що таке може виникнути у випадку, якщо ви випадково внесли показання нижче попередніх або якщо працівники ОСР, виконуючи контрольне зняття даних з лічильника, зафіксували інформацію, що відрізняється від тієї, що ви надали. Крім того, можливо, що у вас встановлена система автоматичного зняття показань лічильника (АСКОЕ), яка передає інформацію про споживання на початку місяця, у такому разі розрахунок проводитиметься на основі цих даних.

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