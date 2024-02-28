В YASNO объяснили украинцам, как правильно передавать показатели счетчиков

Женщина смотрит на показания счетчика. Фото: УНИАН

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В энергокомпании YASNO опубликовали инструкцию, как правильно передавать данные счетчиков, чтобы обеспечить корректное ежемесячное начисление за использованную электроэнергию. Там также объяснили, почему установлены именно такие правила для передачи показаний.

Соответствующее сообщение пресс-служба компании опубликовала в Facebook.

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В нем отмечается, что правила передачи данных счетчиков электроэнергии действительно не очень сложны. Чтобы ежемесячно получать корректные расчеты за потребленную электроэнергию необходимо своевременно передавать показания. Для этой процедуры были отведены последние два дня текущего месяца и первые три дня следующего. Впрочем, у некоторых украинцев все же остаются некоторые вопросы и сомнения.

Мифы о передаче показаний счетчика

Первый миф: если в квартире никто не живет, то можно не передавать показания счетчика. В компании объяснили, что ни оператор системы распределения (ОСР), ни поставщик (YASNO) не располагают информацией о том, что в квартире не используется электроэнергия. Поэтому объем расчета основывается на среднесуточном потреблении, опираясь на данные предыдущих периодов. Чтобы урегулировать эту ситуацию, вы можете либо подать заявку на прекращение поставки энергии ОСР, либо ежемесячно передавать одни и те же показания в указанный период (последние известные).

Второй миф: если передавать показания раньше чем за 2 дня до конца текущего месяца или позже первых 3 дней следующего, то начислят лишнее. В пресс-службе YASNO отметили, что ОСР принимает показания в указанные дни, вычисляет объем потребления за календарный месяц и передает эту информацию в YASNO. Потом там составляют счет. Если передать показания счетчика рано или поздно, то ОСР произведет расчеты с учетом среднесуточного потребления.

Третий миф: передаваемые показания не учитывают, потому что в личном кабинете отображаются совсем другие данные для расчета. В компании объяснили, что такое может возникнуть в случае, если вы случайно внесли показания ниже предыдущих или если работники ОСР, выполняя контрольное снятие данных со счетчика, зафиксировали информацию, отличающуюся от предоставленной. Кроме того, возможно, что у вас установлена система автоматического снятия показаний счетчика (АСКОЭ), которая передает информацию о потреблении в начале месяца, расчет будет производиться на основе этих данных.

Напомним, мы писали, как изменятся цены на электроэнергию с 1 марта. Вопрос о возможном увеличении цен на электроэнергию в Украине с 1 марта остается актуальным. Однако правительство не планирует повышать тарифы на свет.

Кроме того, Министр инфраструктуры объяснил, почему этой зимой в Украине не было блекаутов. Помогла, в частности, пассивная защита энергообъектов.