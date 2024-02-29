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На АЗС оновили ціни на пальне — скільки буде коштувати бензин у перший день весни

29 лютого 2024 22:25
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Ціни на пальне в Україні станом на 1 березня — скільки буде коштувати бензин, газ та дизель
Автозаправна станція у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Ціни на пальне в Україні дещо підвищились за останню добу. У п'ятницю, 1 березня, вартість бензину, дизпального та автогазу зросла. Найбільше здорожчав дизель — 1 літр цього пального коштує на 10 копійок більше, ніж попереднього дня.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 1 березня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на пальне на АЗС 1 березня

За даними моніторингового сайту, 1 березня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 54,86 грн/л;
  • А-95 — 51,38 грн/л;
  • А-92 — 48,27 грн/л;
  • дизельне пальне — 51,75 грн/л;
  • скраплений газ — 27,97 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ — 54,66 грн/л,
  • А-95 — за 51,10 грн/л,
  • бензин А-92 — за 47,98 грн/л.

Інші види пального:

  • дизель — за 51,40 грн/л,
  • скраплений газ — 26,89 грн/л.
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Ціни на пальне в Україні станом на 1 березня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 1 березня

1 березня пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л та 56,99 грн/л відповідно.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі Luxwen — 50,99 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Авантаж 7" — 47,95 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 53,99 грн/л, найдешевше на АЗС "Кворум" — 46,97 грн/л.
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС "Паралель" та SOCAR — за 55,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,50 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 28,97 грн/л, на KLO — 28,48 грн/л, на Shell — 28,65 грн/л.

ЯкірБільше про авто

Нагадаємо, що за словами аналітика консалтингової компанії "Нафторинок" Олександра Сіренка, в Україні з 1 березня очікується помітне зростання цін на бензин. Згідно з прогнозами, вартість пального може збільшитись на 1 грн/л, що перевищить поріг у 52 грн/л.

Ми також писали про те, що впродовж двох років повномасштабної війни українські підприємці виявили високий рівень відповідальності та соціальної активності, надаючи значні фінансові пожертви на потреби Збройних сил України. Мережі АЗС також активно допомогають нашим військовим протягом цього часу.

  

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