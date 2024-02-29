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Ціни на АЗС — як зміниться вартість пального з 1 березня

29 лютого 2024 09:34
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Ірина Шпак
редактор
Ціни на бензин в Україні зростуть — скільки буде коштувати пальне у березні
Автозаправна станція у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

В Україні з 1 березня очікується помітне зростання цін на бензин. Згідно з прогнозами, вартість пального може збільшитись на 1 грн/л, що перевищить поріг у 52 грн/л.

Про це повідомив аналітик консалтингової компанії "Нафторинок" Олександр Сіренко в інтерв'ю "Факти ICTV".

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Чому ціни на пальне можуть підвищитись

За словами експерта, пальне подорожчає через зростання цін на нафту, проте блокада на польському кордоні теж відіграє в цьому не останню роль.

"Зараз нафта зростає в ціні, і цього мало хто чекав. На це впливають неринкові фактори – події в Червоному морі, де єменські хусити атакують торгові судна. Через це нафта додала у ціні", — йдеться у повідомленні.

Проте Сіренко підкреслив, що ситуацію трохи рятує те, що пальне, яке їде в Україну з Європи, прив'язане до котирувань на нафтопродукти, а не на нафту. Тому його цінова динаміка не така стрімка, як на саму сировину.

Експерт також додав, що наразі ціни підвищують не всі мережі АЗС, а лише ті, які продавали пальне за найнижчими цінами. Вони додали 50-70 копійок на літрі.

В цілому, зауважив експерт, очікуване збільшення цін буде відчутним, але не критичним. За його прогнозом, ціни піднімуться на 1 грн.

"Не думаю, що вартість збільшиться більше ніж на 1 грн до кінця лютого. Цінові рухи будуть, але ціни зростуть у тих постачальників, які продавали пальне за 46 грн/л", — резюмував аналітик.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що наприкінці лютого суттєвих змін у цінах на бензин та дизпальне не було. Останнього дня зими, 29 лютого, вартість автогазу та бензину марок А-95 та А-95+ залишилась на рівні попереднього дня, лише ціна на дизель зросла на 1 копійку.

Ми також писали про те, що упродовж двох років повномасштабної війни українські підприємці виявили високий рівень відповідальності та соціальної активності, надаючи значні фінансові пожертви на потреби Збройних сил України. Мережі АЗС також активно допомагають нашим військовим протягом цього часу.

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