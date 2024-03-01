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Нафтогаз попередив про зміни умов для споживачів з 1 березня

1 березня 2024 11:11
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Газ в Україні — Нафтогаз попередив про зміни з 1 березня
Рахунки за комуналку та гроші. Фото: fakty.ua
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

З 1 березня цього року розподільча монополія "Нафтогазу" обслуговуватиме ще кількасот тисяч клієнтів. Зміни охоплять споживачів Буковини, Житомирщини та Івано-Франківщини.

Про це йдеться у повідомленні НАК "Нафтогаз-України".

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Зміни умов для споживачів газу

Як зазначається, компанія отримала ліцензію на розподіл природного газу для всієї території Чернівецької області, а також Тисменицького району Івано-Франківської області та Коростишівського району у Житомирській області.

Таким чином, з березня філії "Газмережі" почнуть обслуговувати усіх мешканців вищевказаних регіонів.

У "Нафтогазі" наголосили, що особові рахунки клієнтів залишаться незмінні, проте за послуги з доставки "блакитного палива" необхідно буде платити за новими реквізитами.

 

газ
Джерело: Нафтогаз

Також клієнти можуть повернути переплачені кошти за послуги з доставки газу, які відправили на рахунки Чернівцігаз, Тисьменицягаз, Коростишівгаз. Для цього необхідно подати відповідні заяви у найближчий Центр обслуговування клієнтів "Газмереж" в межах регіону.

В Україні "левова частка" (98%) побутових споживачів газу є клієнтами ГК "Нафтогаз України". Йдеться про 12,4 млн домогосподарств. Вартість природного газу фіксована — становить 7,96 грн за один куб. м.

Річний тариф діє до 1 травня 2024 року включно. Таким чином, до кінця опалювального сезону ціни не зміняться, надалі можуть переглянути.

Що ще варто знати

Нагадаємо, під час воєнного стану в Україні встановлено мораторій на підвищення деяких комунальних тарифів. Однак серед українців поширюється занепокоєння щодо можливого зростання тарифів на газ із 1 березня.

Ми також писали про те, що питання про можливе збільшення цін на електроенергію в Україні з 1 березня залишається актуальним. Проте наразі уряд не планує підвищувати тарифи на світло.

тарифи
ціни на газ
комунальні послуги
Нафтогаз
газ

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