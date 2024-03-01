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Нафтогаз предупредил об изменении условий для потребителей с 1 марта

1 марта 2024 11:11
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Газ в Украине — Нафтогаз предупредил об изменениях с 1 марта
Счета за коммуналку и деньги. Фото: fakty.ua
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

С 1 марта этого года распределительная монополия "Нафтогаза" будет обслуживать еще несколько сот тысяч клиентов. Изменения охватят потребителей Буковины, Житомирщины и Ивано-Франковщины.

Об этом говорится в сообщении НАК "Нафтогаз-Украина".

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Как отмечается, компания получила лицензию на распределение природного газа для всей территории Черновицкой области, а также в Тисменицком районе Ивано-Франковской области и Коростышевском районе в Житомирской области.

Таким образом, с марта филиалы Газсети начнут обслуживать всех жителей вышеуказанных регионов.

В "Нафтогазе" подчеркнули, что личные счета клиентов останутся неизменными, однако за услуги по доставке "голубого топлива" необходимо будет платить по новым реквизитам.

 

газ
Источник: Нафтогаз

Также клиенты могут вернуть переплаченные средства за услуги по доставке газа, которые отправили на счета Черновцыгаз, Тисменицагаз, Коростышевгаз. Для этого необходимо подать соответствующие заявления в ближайший Центр обслуживания клиентов "Газмереж" в пределах региона.

В Украине "львиная доля" (98%) бытовых потребителей газа является клиентами ГК "Нафтогаз Украины". Речь идет о 12,4 млн домохозяйств. Стоимость природного газа фиксирована — составляет 7,96 грн за один куб. м.

Годовой тариф действует до 1 мая 2024 года включительно. Таким образом, до конца отопительного сезона цены не изменятся, в дальнейшем могут быть пересмотрены.

Что еще стоит знать

Напомним, во время военного положения в Украине установлен мораторий на повышение некоторых коммунальных тарифов. Но среди украинцев распространяется обеспокоенность о возможном росте тарифов на газ с 1 марта.

Мы также писали о том, что вопрос о возможном увеличении цен на электроэнергию в Украине с 1 марта остается актуальным. Однако правительство не планирует повышать тарифы на свет.

тарифы
цены на газ
коммунальные услуги
Нафтогаз
газ

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