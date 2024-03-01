Газ в Украине — Нафтогаз предупредил об изменениях с 1 марта

Нафтогаз предупредил об изменении условий для потребителей с 1 марта
С 1 марта этого года распределительная монополия "Нафтогаза" будет обслуживать еще несколько сот тысяч клиентов. Изменения охватят потребителей Буковины, Житомирщины и Ивано-Франковщины.
Об этом говорится в сообщении НАК "Нафтогаз-Украина".
Изменение условий для потребителей газа
Как отмечается, компания получила лицензию на распределение природного газа для всей территории Черновицкой области, а также в Тисменицком районе Ивано-Франковской области и Коростышевском районе в Житомирской области.
Таким образом, с марта филиалы Газсети начнут обслуживать всех жителей вышеуказанных регионов.
В "Нафтогазе" подчеркнули, что личные счета клиентов останутся неизменными, однако за услуги по доставке "голубого топлива" необходимо будет платить по новым реквизитам.
Также клиенты могут вернуть переплаченные средства за услуги по доставке газа, которые отправили на счета Черновцыгаз, Тисменицагаз, Коростышевгаз. Для этого необходимо подать соответствующие заявления в ближайший Центр обслуживания клиентов "Газмереж" в пределах региона.
В Украине "львиная доля" (98%) бытовых потребителей газа является клиентами ГК "Нафтогаз Украины". Речь идет о 12,4 млн домохозяйств. Стоимость природного газа фиксирована — составляет 7,96 грн за один куб. м.
Годовой тариф действует до 1 мая 2024 года включительно. Таким образом, до конца отопительного сезона цены не изменятся, в дальнейшем могут быть пересмотрены.
Что еще стоит знать
Напомним, во время военного положения в Украине установлен мораторий на повышение некоторых коммунальных тарифов. Но среди украинцев распространяется обеспокоенность о возможном росте тарифов на газ с 1 марта.
Мы также писали о том, что вопрос о возможном увеличении цен на электроэнергию в Украине с 1 марта остается актуальным. Однако правительство не планирует повышать тарифы на свет.
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