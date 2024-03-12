Нові гроші в Україні — НБУ виведе з обігу деякі копійки

Монети у руках. Фото: УНІАН

У Національному банку України (НБУ) мають намір вивести з ринку ще кілька номіналів монет. Цього разу йдеться про ті, які були випущені щонайменше 21 рік тому.

Про це повідомляє видання Oboz.ua.

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Як пише видання, Нацбанк заявив про плани виведення з обігу деяких номіналів копійок. Такі наміри пояснив тим, що необхідна оптимізація номінального ряду.

Відомо, що регулятор виведе з ринку копійки, які були випущені до 2003 року. Серед них — 1, 2, 5 та 25 копійок. Точна дата зняття з обігу невідома, однак їх можна буде обміняти до кінця дії воєнного стану чи упродовж трьох місяців після його закінчення.

Цінність виведених з обігу монет

Водночас розбагатіти на виведених з обігу українських копійках не вдасться. Як пояснив редактор спеціалізованого порталу "Монети-ягідки" Віталій Ткач, такі монети випускались великими тиражами, а робились зі звичайних матеріалів. Тобто монети потрібно буде здати, адже в майбутньому не стануть скарбом через свою масовість та простоту.

Колекціонери цінують монети з дорогоцінних металів. Йдеться про срібло, золото або рідкісні екземпляри.

"Люди чомусь думають, що якщо взяти монету, відкласти її і через 100 років комусь там продати, то вона буде коштувати мільйон. Це помилка. Навіть сторічної давності монети не всі щось коштують", — пояснив він.

Що ще варто знати

Нагадаємо, фахівці розповіли про те, що за різновид однієї з монет можна вторгувати 13 тисяч гривень. Йдеться про номінал 10 копійок.

Раніше ми писали, що в Україні деякі старі монети, які досі можуть валятися в скарбничках або бути забутими в гаманцях, є насправді доволі цінними. Прикладом такої монети є 25 копійок 1992 року, яку експерти оцінюють у суму до тисячі американських доларів.