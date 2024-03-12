Новые деньги в Украине — НБУ выведет из оборота некоторые копейки

Монеты в руках. Фото: УНИАН

В Национальном банке Украины (НБУ) намерены вывести с рынка еще несколько номиналов монет. На этот раз речь идет о тех, которые были выпущены не менее 21 года назад.

Об этом сообщает издание Oboz.ua.

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Копеек в обороте станет меньше

Как пишет издание, Нацбанк заявил о планах вывода из обращения некоторых номиналов копеек. Такие намерения объяснил тем, что необходима оптимизация номинального ряда.

Известно, что регулятор выведет с рынка копейки, выпущенные до 2003 года. Среди них — 1, 2, 5 и 25 копеек. Точная дата снятия с оборота неизвестна, однако их можно будет обменять до конца действия военного положения или в течение трех месяцев после его окончания.

Ценность выведенных из оборота монет

В то же время, разбогатеть на выведенных из оборота украинских копейках не удастся. Как пояснил редактор специализированного портала "Монеты-ягодки" Виталий Ткач, такие монеты выпускались большими тиражами, а делались из обычных материалов. То есть монеты нужно будет сдать, ведь в будущем не станут сокровищем из-за своей массовости и простоты.

Коллекционеры ценят монеты из драгоценных металлов. Речь идет о серебре, золоте или редких экземплярах.

"Люди почему-то думают, что если взять монету, отложить ее и через 100 лет кому-то там продать, то она будет стоить миллион. Это ошибка. Даже в старой давности монеты не все что-то стоят", — пояснил он.

Что еще стоит знать

Напомним, специалисты рассказали о том, что за разновидность одной из монет можно выручить 13 тысяч гривен. Речь идет о номинале 10 копеек.

Ранее мы писали, что в Украине некоторые старые монеты, которые до сих пор могут валяться в копилках или быть забытыми в кошельках, действительно довольно ценны. Пример такой монеты — 25 копеек 1992 года, которую эксперты оценивают в сумму до тысячи американских долларов.