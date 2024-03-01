Індексація та перерахунок пенсій з 1 березня — як зміняться виплати українців

Грошові купюри у руках. Фото: Today

В Україні з 1 березня 2024 року для громадян підвищать пенсійні виплати в рамках щорічної масштабної індексації. Також слід очікувати перерахунку пенсій через зростання прожиткового мінімуму.

Таку заяву зробили у Пенсійному фонді України (ПФУ).

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Індексація в Україні

З 1 березня громадянам підвищать пенсії завдяки індексації на майже 8%. Вона торкнеться 10,2 мільйона українців:

пенсіонерів, яким призначена пенсія на загальних підставах — 9,5 млн осіб;

колишніх працівників силових відомств — 596 тис.осіб;

громадян, які отримали інвалідність через аварію на ЧАЕС — 97,8 тис. осіб.

Також перенесли індексацію пенсій науковців, держслужбовців, працівників органів місцевого самоврядування з 1 липня на 1 березня. Йдеться про 20,8 тис. осіб відповідних категорій.

За підрахунками в уряді, середній розмір підвищення становитиме 322 гривні. Максимальна сума не може перевищувати 1,5 тис. грн. Очікується, що середня пенсія у підсумку зросте до 5,71 тис. грн.

Проте реальні суми підвищень будуть менші за цей відсоток, адже зросте не сама пенсія, а заробітна плата, яку підставляють у формулу розрахунку. Тобто в кінці суми будуть інші за анонсований відсоток.

Так, якщо пенсія становить 5 тис. грн, то вона зросте на близько 400 грн, проте якщо не більше 3 тис. грн, то зросте не за рахунок індексації, а через збільшення мінімальної виплати.

Перерахунок пенсій

Як зазначили у фонді, згідно з пунктом 8 закону "Про Державний бюджет України на 2024 рік" з 1 березня цього року разом із щорічною індексацією пенсій буде проведений перерахунок пенсій, надбавок, підвищень та інших доплат до пенсії. Виплати зростуть, враховуючи зростання розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, передбаченого з 1 січня 2024 року.

Прожитковий мінімум для непрацездатних осіб підвищився ще на початку року, однак пенсії з урахуванням нього зростуть лише зараз. Він змінився так: з 2093 до 2361 грн.

З огляду на це, мінімальна пенсія становить 2361 грн (адже це є і прожитковим мінімумом, і мінімальною пенсійною виплатою). Менше за цей рівень не може бути жодної пенсії в громадян України.

Максимальна пенсійна виплата зросте з 20 930 до 23 610 грн, а виплата за понаднормовий стаж — з 20,9 до 23,6 грн за рік додатково.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, що деякі українці мають право вийти на пенсію достроково. В українському законодавстві є перелік осіб, які мають право на призначення дострокової пенсії за віком.

Ми також писали про те, що в Україні деякі категорії громадян можуть оформити пенсію за півтора року до досягнення пенсійного віку. Зробити це можуть люди, з якими трудовий договір було розірвано з ініціативи роботодавця через виявлення невідповідності працівника на посаді за станом здоров'я.