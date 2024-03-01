Индексация и перерасчет пенсий с 1 марта — как изменятся выплаты украинцев

Денежные купюры в руках. Фото: Today

В Украине с 1 марта 2024 года для граждан повысят пенсионные выплаты в рамках ежегодной масштабной индексации. Также следует ожидать перерасчета пенсий в связи с ростом прожиточного минимума.

Такое заявление сделали в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

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Индексация в Украине

С 1 марта гражданам повысят пенсии благодаря индексации почти на 8%. Она коснется 10,2 миллиона украинцев:

пенсионеров, которым назначена пенсия на общих основаниях — 9,5 млн человек;

бывших работников силовых ведомств — 596 тыс. человек;

граждан, получивших инвалидность из-за аварии на ЧАЭС — 97,8 тыс. человек.

Также перенесли индексацию пенсий ученых, госслужащих, работников органов местного самоуправления с 1 июля на 1 марта. Речь идет о 20,8 тыс. человек соответствующих категорий.

По подсчетам в правительстве, средний размер повышения составит 322 гривны. Максимальная сумма не может превышать 1,5 тыс. грн. Ожидается, что средняя пенсия вырастет в итоге до 5,71 тыс. грн.

Однако реальные суммы повышений будут меньше этого процента, ведь вырастет не сама пенсия, а заработная плата, которую подставляют в формулу расчета. То есть в конце суммы будут другие, чем анонсированный процент.

Так, если пенсия составляет 5 тыс. грн, то она вырастет на около 400 грн, однако если не более 3 тыс. грн, то вырастет не за счет индексации, а из-за увеличения минимальной выплаты.

Перерасчет пенсий

Как отметили в фонде, согласно пункту 8 закона "О Государственном бюджете Украины на 2024 год" с 1 марта этого года вместе с ежегодной индексацией пенсий будет произведен перерасчет пенсий, надбавок, повышений и других доплат к пенсии. Выплаты вырастут, учитывая рост размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, предусмотренного с 1 января 2024 года.

Прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц повысился еще в начале года, однако пенсии с учетом него вырастут только сейчас. Он изменился так: с 2093 до 2361 грн.

Учитывая это, минимальная пенсия составит 2361 грн (ведь это и прожиточный минимум, и минимальная пенсионная выплата). Меньше этого уровня не может быть пенсия у граждан Украины.

Максимальная пенсионная выплата вырастет с 20 930 до 23 610 грн, а выплата за сверхурочный стаж — с 20,9 до 23,6 грн в год дополнительно.

Что еще стоит знать

Напомним, в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, что некоторые украинцы вправе выйти на пенсию досрочно. В украинском законодательстве есть перечень лиц, имеющих право на назначение досрочной пенсии по возрасту.

Мы также писали, что в Украине некоторые категории граждан могут оформить пенсию за полтора года до достижения пенсионного возраста. Сделать это могут люди, с которыми трудовой договор был разорван по инициативе работодателя из-за выявления несоответствия работника в должности по состоянию здоровья.