Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінансист arrow Нова послуга від Укрзалізниці — купувати квитки на потяг стане легше arrow

Нова послуга від Укрзалізниці — купувати квитки на потяг стане легше

7 березня 2024 15:17
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Купувати квитки на потяг стане простіше — УЗ запустила бета-тестування нової послуги
Черги у каси на залізничному вокзалі. Фото: УНІАН
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Укрзалізниця запустила бета-тестування нової послуги, яка дозволить слідкувати за поїздами внутрішнього сполучення і налаштовувати автоматичний викуп квитків. Причому в поточному режимі кошти з картки дійсно списуватимуться, тож необхідно слідкувати за створенням моніторингів.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Читайте також:

Детальніше про моніторинг квитків з можливістю автовикупу

У повідомленні сказано, що відтепер для користувачів, авторизованих через "Дію.Підпис", в режимі тестування доступний моніторинг двох типів:

  • на поїзди, які вже у продажу (з можливістю відстежувати наявність конкретних місць);
  • на напрямки (з можливістю відстежувати появу в продажі поїздів між обраними містами).

В УЗ додали, що при моніторингу конкретного поїзда також можлива активація функції автоматичної купівлі квитків. Для цього потрібно ввести дані пасажирів та оплатити замовлення. При активації функції кошти будуть зняті одразу, а якщо моніторинг буде скасований або квитки не будуть знайдені, кошти автоматично повернуться на картку.

Коли необхідні квитки будуть знайдені, користувачі отримають пуш-сповіщення у застосунку. Якщо активована функція автовикупу, то приходитиме сповіщення про викуплені квитки.

Усі бажаючі можуть завантажити тестовий застосунок та долучитись до його тестування.

Що ще треба знати

Нагадаємо, Укрзалізниця запровадила нові правила продажу квитків, щоб унеможливити незаконну діяльність "перекупників". Стало відомо, за скільки днів можна купити квиток на потяг.

Ми також писали про те, що очільник правління акціонерного товариства "Укрзалізниця" Євген Лященко заявив, що тарифи на внутрішні перевезення залишаться незмінними. За його словами, йдеться про пасажирські та вантажні транспортування.

Дія
Укрзалізниця
ціни в Україні
ціни
потяг
квитки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

5 березня 2024

17:12 Стало відомо, з ким зустрічається 19-річна донька Зеленського

1 березня 2024

11:11 Нафтогаз попередив про зміни умов для споживачів з 1 березня