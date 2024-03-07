Купувати квитки на потяг стане простіше — УЗ запустила бета-тестування нової послуги

Черги у каси на залізничному вокзалі. Фото: УНІАН

Укрзалізниця запустила бета-тестування нової послуги, яка дозволить слідкувати за поїздами внутрішнього сполучення і налаштовувати автоматичний викуп квитків. Причому в поточному режимі кошти з картки дійсно списуватимуться, тож необхідно слідкувати за створенням моніторингів.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

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Детальніше про моніторинг квитків з можливістю автовикупу

У повідомленні сказано, що відтепер для користувачів, авторизованих через "Дію.Підпис", в режимі тестування доступний моніторинг двох типів:

на поїзди, які вже у продажу (з можливістю відстежувати наявність конкретних місць);

на напрямки (з можливістю відстежувати появу в продажі поїздів між обраними містами).

В УЗ додали, що при моніторингу конкретного поїзда також можлива активація функції автоматичної купівлі квитків. Для цього потрібно ввести дані пасажирів та оплатити замовлення. При активації функції кошти будуть зняті одразу, а якщо моніторинг буде скасований або квитки не будуть знайдені, кошти автоматично повернуться на картку.

Коли необхідні квитки будуть знайдені, користувачі отримають пуш-сповіщення у застосунку. Якщо активована функція автовикупу, то приходитиме сповіщення про викуплені квитки.

Усі бажаючі можуть завантажити тестовий застосунок та долучитись до його тестування.

Що ще треба знати

Нагадаємо, Укрзалізниця запровадила нові правила продажу квитків, щоб унеможливити незаконну діяльність "перекупників". Стало відомо, за скільки днів можна купити квиток на потяг.

Ми також писали про те, що очільник правління акціонерного товариства "Укрзалізниця" Євген Лященко заявив, що тарифи на внутрішні перевезення залишаться незмінними. За його словами, йдеться про пасажирські та вантажні транспортування.