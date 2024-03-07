Покупать билеты на поезд станет проще — УЗ запустила бета-тестирование новой услуги

Новая услуга от Укрзалізниці — покупать билеты на поезд станет легче
Укрзалізниця запустила бета-тестирование новой услуги, которая позволит следить за поездами внутреннего сообщения и настраивать автоматический выкуп билетов. Причем в текущем режиме средства с карты действительно будут списываться, поэтому необходимо следить за созданием мониторингов.
Об этом сообщает пресс-служба Укрзалізниці.
Детальнее о мониторинге билетов с возможностью автовыкупа
В сообщении сказано, что теперь для пользователей, авторизованных через "Дія.Підпис", в режиме тестирования доступен мониторинг двух типов:
- на поезда, которые уже находятся в продаже (с возможностью отслеживать наличие конкретных мест);
- на направления (с возможностью отслеживать появление в продаже поездов между избранными городами).
В УЗ добавили, что при мониторинге конкретного поезда возможна активация функции автоматической покупки билетов. Для этого необходимо ввести данные пассажиров и оплатить заказ. При активации функции средства будут сняты сразу, а если мониторинг будет отменен или билеты не найдены, средства автоматически вернутся на карту.
Когда необходимые билеты будут найдены, пользователи получат пуш-уведомление в приложении. Если активирована функция автовыкупа, то будет приходить уведомление о выкупленных билетах.
Все желающие могут загрузить тестовое приложение и присоединиться к его тестированию.
Что еще нужно знать
Напомним, Укрзалізниця ввела новые правила продажи билетов , чтобы сделать невозможным незаконную деятельность "перекупщиков". Стало известно, за сколько дней можно купить билет на поезд.
Мы также писали о том, что глава правления акционерного общества "Укрзалізниця" Евгений Лященко заявил, что тарифы на внутренние перевозки останутся неизменными. По его словам, речь идет о пассажирских и грузовых транспортировках.
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