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Новая услуга от Укрзалізниці — покупать билеты на поезд станет легче

7 марта 2024 15:17
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Покупать билеты на поезд станет проще — УЗ запустила бета-тестирование новой услуги
Очереди у кассы на железнодорожном вокзале. Фото: УНИАН
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Укрзалізниця запустила бета-тестирование новой услуги, которая позволит следить за поездами внутреннего сообщения и настраивать автоматический выкуп билетов. Причем в текущем режиме средства с карты действительно будут списываться, поэтому необходимо следить за созданием мониторингов.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзалізниці.

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Детальнее о мониторинге билетов с возможностью автовыкупа

В сообщении сказано, что теперь для пользователей, авторизованных через "Дія.Підпис", в режиме тестирования доступен мониторинг двух типов:

  • на поезда, которые уже находятся в продаже (с возможностью отслеживать наличие конкретных мест);
  • на направления (с возможностью отслеживать появление в продаже поездов между избранными городами).

В УЗ добавили, что при мониторинге конкретного поезда возможна активация функции автоматической покупки билетов. Для этого необходимо ввести данные пассажиров и оплатить заказ. При активации функции средства будут сняты сразу, а если мониторинг будет отменен или билеты не найдены, средства автоматически вернутся на карту.

Когда необходимые билеты будут найдены, пользователи получат пуш-уведомление в приложении. Если активирована функция автовыкупа, то будет приходить уведомление о выкупленных билетах.

Все желающие могут загрузить тестовое приложение и присоединиться к его тестированию.

Что еще нужно знать

Напомним, Укрзалізниця ввела новые правила продажи билетов , чтобы сделать невозможным незаконную деятельность "перекупщиков". Стало известно, за сколько дней можно купить билет на поезд.

Мы также писали о том, что глава правления акционерного общества "Укрзалізниця" Евгений Лященко заявил, что тарифы на внутренние перевозки останутся неизменными. По его словам, речь идет о пассажирских и грузовых транспортировках.

Дия
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