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Онлайн-шопінг здорожчає — Rozetka змінила правила доставки для своїх клієнтів

2 березня 2024 20:19
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Ірина Шпак
редактор
Rozetka змінила ціни на доставку — скільки коштуватиме послуга
Магазин Rozetka. Фото: rozetka.com.ua
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Умови безкоштовної доставки до власних пунктів видачі інтернет-магазину Rozetka змінюються. З початку березня клієнти мають доплачувати за цю послугу при замовленнях низької вартості.

Про це сказано на сайті магазину Rozetka.

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Скільки коштуватиме доставка

Так, у розділі "Довідковий центр" магазину сказано, що клієнти мають сплатити 35 гривень додатково  за замовлення на суму до 700 гривень, які потрібно доставляти у фірмові магазини компанії. Якщо замовлення коштуватиме понад 700 гривень – то доставка буде безкоштовною.

"Послуга з організації доставки за адресою видачі товару (умовне позначення "доставка", яке використовується на інших сторінках платформи Rozetka під час оформлення замовлення) у розмірі 35 гривень (стосовно всього товару у кошику) сплачується лише при замовленні на суму до 700 гривень (зокрема, 699 грн включно)", — сказано на сайті.

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Джерело: Rozetka

Для порівняння: раніше безкоштовна доставка діяла при замовленні від 200 гривень. Проте з осені 2023 року клієнти магазину не можуть обрати та замовити товар, який коштує менше ніж 200 гривень.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що Zara планує відновити роботу магазинів в Україні, які вона закрила після початку повномасштабного вторгнення. Іспанський власник Zara, компанія Inditex, повідомила українським орендодавцям, що це станеться на початку квітня. 

Ми також писали про те, що клієнти держфінустанови "ПриватБанк" за рік оплатили безготівкою за допомогою банківських карток та гаджетів понад три мільярди покупок. Сплачена сума коштів на 40% більша проти показника минулого року.

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