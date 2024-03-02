Rozetka изменила цены на доставку — сколько будет стоить услуга

Магазин Rozetka. Фото: rozetka.com.ua

Условия бесплатной доставки в собственные пункты выдачи интернет-магазина Rozetka изменяются. С начала марта клиенты должны доплачивать за эту услугу при заказах низкой стоимости.

Об этом говорится на сайте магазина Rozetka.

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Сколько будет стоить доставка

Так, в разделе "Справочный центр" магазина говорится, что клиенты должны оплатить 35 гривен дополнительно за заказ на сумму до 700 гривен, которые нужно доставлять в фирменные магазины компании. Если заказ будет стоить более 700 гривен — доставка будет бесплатной.

"Услуга по организации доставки по адресу выдачи товара (условное обозначение "доставка", которое используется на других страницах платформы Rozetka при оформлении заказа) в размере 35 гривен (применительно к товару в корзине) оплачивается только при заказе на сумму до 700 гривен (в частности , 699 грн включительно)", — сказано на сайте.

Источник: Rozetka

Для сравнения, ранее бесплатная доставка действовала при заказе от 200 гривен. Однако с осени 2023 года клиенты магазина не могут выбрать и заказать товар, который стоит менее 200 гривен.

Что еще нужно знать

Напомним, что Zara планирует возобновить работу магазинов в Украине, которые она закрыла после начала полномасштабного вторжения. Испанский владелец Zara, компания Inditex, сообщила украинским арендодателям, что это произойдет в начале апреля.

Мы также писали о том, что клиенты госфинучреждения "ПриватБанк" за год оплатили безналичными с помощью банковских карт и гаджетов более трех миллиардов покупок. Уплаченная сумма средств на 40% больше показателя прошлого года.