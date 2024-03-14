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Оператору Lifecell виписали штраф у 10,5 млн гривень — що порушив

14 березня 2024 11:12
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Lifecell покарали на 10,5 млн грн — за що виписали штраф
Офіс компанії Lifecell. Фото: UiP
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Мобільний оператор Lifecell отримав багатомільйонний штраф від регулятора за неусунення виявлених порушень. Вони стосувалися вимог щодо блекаутів.

Про це свідчить відповідне рішення Нацкомісії з держрегулювання у сферах електронних комунікацій.

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Порушення Lifecell вимог регулятора

Як зазначається, рік тому регулятор здійснив перевірки мобільних операторів у низці регіонів на тлі ударів РФ по енергооб'єктах та відключення електропостачання.

Загалом провів 22 позапланові перевірки на точках операторів "великої трійки":

  • Vodafone — у Київській, Львівській, Одеській, Дніпропетровській, Житомирській, Івано-Франківській та Миколаївській;
  • Kyivstar — у Київській, Львівській, Одеській, Вінницькій, Харківській, Хмельницькій;
  • Lifecell —у Київській, Львівській, Одеській, Рівненській, Чернігівській, Сумській, Полтавській областях.

Під час моніторингу регулятор виявив порушення у всіх трьох операторів стільникового зв’язку. Наприкінці минулого року стало відомо, що оператор Lifecell проігнорував вимогу щодо усунення порушень.

"За результатами позапланової перевірки ТОВ "лайфселл", проведеної у період з 07 по 20 грудня 2023 року щодо виконання розпорядження НКЕК від 15.11.2023 № 4/р стосовно забезпечення автономними джерелами електроживлення та паливно-мастильними матеріалами, які необхідні для сталого функціонування електронної комунікаційної мережі постачальника щонайменше протягом трьох діб у Рівненській області, зафіксовано невиконання вимог зазначеного розпорядження НКЕК",— йдеться у рішенні.

У зв'язку з цим Нацкомісія ухвалила рішення стягнути з Lifecell штраф в 0,1% доходу, отриманого у 2023 році. Він дорівнює 10,45 млн грн.

Робота операторів під час блекауту

Відключення електроенергії в кінці 2022 та на початку 2023 року змусили провайдерів вкладатися фінансово в енергоефективний інтернет.

Тим, кому вдалося забезпечити зв’язок під час відключень електрики, отримали значну кількість нових абонентів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, мобільний оператор "Київстар" оголосив про запровадження для номерів мережі нового коду. Компанії дозволили ввести у користування код 077.

Раніше ми писали, що абоненти Київстар, Vodafone та lifecell можуть переказувати гроші з мобільного рахунку на банківську картку. Це можна зробити кількома способами.

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lifecell
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блекаут

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