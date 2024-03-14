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Оператору Lifecell выписали штраф в 10,5 млн гривен — что нарушил

14 марта 2024 11:12
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Lifecell наказали на 10,5 млн грн — за что выписали штраф
Офис компании Lifecell. Фото: UiP
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Мобильный оператор Lifecell получил многомиллионный штраф от регулятора за неустранение выявленных нарушений. Они касались требований к блэкаутам.

Об этом свидетельствует соответствующее решение Нацкомиссии по госрегулированию в области электронных коммуникаций.

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Нарушение Lifecell требований регулятора

Как отмечается, год назад регулятор провел проверки мобильных операторов в ряде регионов на фоне ударов РФ по энергообъектам и отключения электроснабжения.

Всего осуществил 22 внеплановые проверки на точках операторов "большой тройки":

  • Vodafone — в Киевской, Львовской, Одесской, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской и Николаевской;
  • Kyivstar — в Киевской, Львовской, Одесской, Винницкой, Харьковской, Хмельницкой;
  • Lifecell — в Киевской, Львовской, Одесской, Ровенской, Черниговской, Сумской, Полтавской областях.

Во время мониторинга регулятор обнаружил нарушения у всех трех операторов сотовой связи. В конце прошлого года стало известно, что оператор Lifecell проигнорировал требование об устранении нарушений.

"По результатам внеплановой проверки ООО "Лайфселл", проведенной в период с 07 по 20 декабря 2023 года по выполнению распоряжения НКЭК от 15.11.2023 № 4/р относительно обеспечения автономными источниками электропитания и горюче-смазочными материалами, которые необходимы для устойчивого функционирования сети поставщика по меньшей мере в течение трех суток в Ровенской области, зафиксировано невыполнение требований указанного распоряжения НКЭК", — говорится в решении.

В связи с этим Нацкомиссия приняла решение взыскать с Lifecell штраф в 0,1% дохода, полученного в 2023 году. Он равен 10,45 млн грн.

Работа операторов во время блэкаута

Отключение электроэнергии в конце 2022 и начале 2023 года заставили провайдеров вкладываться финансово в энергоэффективный интернет.

Тем, кому удалось обеспечить связь при отключении электричества, получили значительное количество новых абонентов.

Что еще стоит знать

Напомним, мобильный оператор "Киевстар" объявил о введении для номеров сети нового кода. Компании разрешили ввести в пользование код 077.

Ранее мы писали, что абоненты Киевстар, Vodafone и lifecell могут переводить деньги с мобильного счета на банковскую карту. Это можно сделать несколькими способами.

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