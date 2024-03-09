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Пенсії в Україні рахуватимуть за новими правилами — як зміняться виплати

9 березня 2024 11:18
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
В Україні проведуть масштабну пенсійну реформу — що зміниться
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

В Україні планують провести масштабну пенсійну реформу. Вона передбачає запровадження двох складових частин майбутньої виплати. 

Про це повідомила заступниця міністра соціальної політики України Дарина Марчак в інтерв'ю OBOZ.UA.

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Як зміняться виплати після пенсійної реформи

Запровадження двох складових частин майбутньої пенсії має дозволити компенсувати девальвацію розрахункової пенсії через старіння зарплатної бази.

Отже, пенсії після розрахунку складатимуться з двох частин:

  • соціальної (базової) частини;
  • індивідуальної (персональної) частини.

За словами Марчак, перша частина для всіх буде однаковою, друга ж залежатиме від стажу та зарплати. Якщо ви пропрацювали один рік із середньою зарплатою, то заробили 1 бал. Якщо ж зарплата удвічі більша за середню – один рік дає одразу два бали. Бал може зменшуватись, якщо розмір заробітної плати менший за середню.

"У чинній пенсії є схожий показник – коефіцієнт оцінки заробітку. Проте в моделі, яку прораховують, бал використовують не просто для того, аби залежно від його розміру зменшити чи збільшити середню за три роки зарплату. Кожному балу хочуть надати грошову оцінку", — пояснила заступниця міністра соцполітики.

Що ще треба знати

Нагадаємо, у Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, у кого за час війни розмір пенсій суттєво зріс. Йдеться про середню виплату колишніх військовослужбовців.

Ми також писали про те, що у ПФУ попередили, що деякі жінки можуть зіткнутися з труднощами під час виходу на "заслужений відпочинок". Там розповіли, коли буває складно зарахувати частину страхового стажу для пенсії.

виплати
пенсії
Мінсоцполітики
гроші
пенсіонери
реформа

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