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Пенсии в Украине будут считать по новым правилам — как изменятся выплаты

9 марта 2024 11:18
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
В Украине проведут масштабную пенсионную реформу — что изменится
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

В Украине планируют провести масштабную пенсионную реформу. Она предполагает введение двух составных частей предстоящей выплаты.

Об этом сообщила заместитель министра социальной политики Украины Дарья Марчак в интервью OBOZ.UA.

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Введение двух составных частей будущей пенсии должно позволить компенсировать девальвацию расчетной пенсии из-за старения зарплатной базы.

Следовательно, пенсии после расчета будут состоять из двух частей:

  • социальной (базовой) части;
  • индивидуальной (персональной) части.

По словам Марчак, первая часть для всех будет одинаковой, вторая же будет зависеть от стажа и зарплаты. Если вы проработали один год со средней зарплатой, то заработали 1 балл. Если же зарплата вдвое больше средней — один год дает сразу два балла. Балл может уменьшаться, если размер заработной платы меньше средней.

"В действующей пенсии есть схожий показатель — коэффициент оценки заработка. Однако в просчитываемой модели балл используют не просто для того, чтобы в зависимости от его размера уменьшить или увеличить среднюю за три года зарплату. Каждому баллу хотят предоставить денежную оценку", — пояснила заместитель министра соцполитики.

Что еще нужно знать

Напомним, в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, у кого за время войны размер пенсий существенно вырос. Речь идет о средней выплате бывших военнослужащих.

Мы также писали о том, что в ПФУ предупредили, что некоторые женщины могут столкнуться с трудностями при выходе на "заслуженный отдых". Там рассказали, когда бывает сложно засчитать часть страхового стажа для пенсии.

выплаты
пенсии
Минсоцполитики
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