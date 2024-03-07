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Перерахування страхових виплат — на скільки підвищать допомогу у березні

7 березня 2024 12:26
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Страхові виплати 2024 — як зміниться розмір допомоги у березні
Грошові купюри в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Перерахунок страхових виплат в Україні планується провести у березні 2024 року. Йдеться про виплати, які призначені у зв'язку з нещасними випадками на виробництві та професійними захворюваннями.

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Як підвищаться страхові виплати у березні

У повідомленні сказано, що перерахунок виплат постраждалим від нещасного випадку на провадження та особам, які мають право на страхові виплати у разі смерті потерпілого, проводиться на коефіцієнт, що враховує показники зростання споживчих цін та середньої заробітної плати (доходу) в Україні.

Згідно з постановою Кабінету міністрів України №185 від 23 лютого 2024 року "Про індексацію пенсійних та страхових виплат та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш уразливих верств населення у 2024 році", поточного року такий коефіцієнт становить 1,0796. Тобто виплати у зв'язку з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням будуть проіндексовані на 7,96%.

Перерахування провадиться в межах максимального розміру щомісячної страхової виплати, що становить чотири мінімальні заробітні плати (7 100 грн. х 4 = 28 400 грн.). Розмір підвищення у 2024 році не може бути нижчим за 100 гривень і вищим за 1500 гривень.

У ПФУ наголосили, що суми перерахують без обігу одержувачів, а їхня виплата розпочнеться з квітня 2024 року.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що після початку повномасштабної війни українські компанії почали страхувати нерухоме та рухоме майно громадян від воєнних ризиків. Так, в Україні можна застрахувати квартиру або будинок від падіння уламків ракети чи "Шахеда". 

Ми також повідомляли про те, що на початку 2024 року підвищились розміри страхових виплат для громадян. Змінились мінімальна та максимальна ставки.

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