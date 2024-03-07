Страховые выплаты 2024 — как изменится размер помощи в марте

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Перерасчет страховых выплат в Украине планируется провести в марте 2024 года. Речь идет о выплатах, назначенных в связи с несчастными случаями на производстве и профессиональными заболеваниями.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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В сообщении говорится, что перерасчет выплат пострадавшим от несчастного случая на производство и лицам, имеющим право на страховые выплаты в случае смерти потерпевшего, производится на коэффициент, учитывающий показатели роста потребительских цен и средней заработной платы (дохода) в Украине.

Согласно постановлению Кабинета министров Украины №185 от 23 февраля 2024 года "Об индексации пенсионных и страховых выплат и дополнительных мер по повышению уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения в 2024 году", в текущем году такой коэффициент составляет 1,0796. То есть выплаты в связи с несчастным случаем на производстве и профессиональным заболеванием будут проиндексированы на 7,96%.

Перечисление производится в пределах максимального размера ежемесячной страховой выплаты, что составляет четыре минимальных заработных плат (7 100 грн. х 4 = 28 400 грн.). Размер повышения в 2024 году не может быть ниже 100 гривен и выше 1 500 гривен.

В ПФУ отметили, что суммы будут перечислены без обращения получателей, а их выплата начнется с апреля 2024 года.

Что еще нужно знать

Напомним, что после начала полномасштабной войны украинские компании начали страховать недвижимое и движимое имущество граждан от военных рисков. Да, в Украине можно застраховать квартиру или дом от падения обломков ракеты или "Шахеда".

Мы также сообщали, что в начале 2024 года повысились размеры страховых выплат для граждан. Изменились минимальные и максимальные ставки.