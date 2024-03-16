Виплати ВПО — чому затримують гроші на проживання

Поповнення терміналу. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Деякі внутрішньо переміщені особи (ВПО) ще не отримали виплати за проживання. За словами представників Міністерства соціальної політики, українці обов'язково отримають свої кошти, але з невеликим затриманням.

Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

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Чому затримують виплати ВПО

У повідомленні сказано, що причина, через яку деяким переселенцям нададуть фінансову підтримку лише під кінець місяця, проста: виплати їм продовжують не автоматично, а на підставі заяв.

За інформацією відомства, органи соціального захисту загалом отримали 91,4 тисячі заяв. Майже 66% заяв уже опрацьовано, а ще 34% наразі досі опрацьовують.

Коли переселенцям виплатять гроші на проживання

"Тому нарахування коштів для ВПО, які мають право на продовження виплат після подання заяви, відбудеться 21 та 28 березня. Якщо ви подали заяву на продовження виплати, то кошти будуть зараховані до кінця місяця", — заявили в Мінсоцполітики.

У відомстві також зазначили, що переселенці, які не подавали заяву на продовження виплат, ще можуть це зробити, оскільки термін подання заяв планують продовжити до 30 квітня.

"Це означає, що подавши заяву навіть у квітні, людина отримає гроші за березень та квітень включно. Якщо заява буде надана з 1 травня, то допомога призначатиметься з місяця звернення", — пояснили у відомстві.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Мінсоцполітики України розробило новий інструмент підтримки внутрішньо переміщених осіб (ВПО) — субсидію на оренду житла. Реалізувати пілотний проєкт планують упродовж двох років.

Ми також писали, що з березня 2024 року допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам (ВПО) втратили громадяни, які не належать до категорії найбільш вразливих. Однак у Мінсоцполітики пропонують змінити правила, розширивши перелік таких осіб.