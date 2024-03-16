Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінансист arrow Переселенцям затримують виплати за березень — коли надійдуть кошти arrow

Переселенцям затримують виплати за березень — коли надійдуть кошти

16 березня 2024 11:45
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Виплати ВПО — чому затримують гроші на проживання
Поповнення терміналу. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Деякі внутрішньо переміщені особи (ВПО) ще не отримали виплати за проживання. За словами представників Міністерства соціальної політики, українці обов'язково отримають свої кошти, але з невеликим затриманням.

Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

Читайте також:

Чому затримують виплати ВПО

У повідомленні сказано, що причина, через яку деяким переселенцям нададуть фінансову підтримку лише під кінець місяця, проста: виплати їм продовжують не автоматично, а на підставі заяв.

За інформацією відомства, органи соціального захисту загалом отримали 91,4 тисячі заяв. Майже 66% заяв уже опрацьовано, а ще 34% наразі досі опрацьовують.

Коли переселенцям виплатять гроші на проживання

"Тому нарахування коштів для ВПО, які мають право на продовження виплат після подання заяви, відбудеться 21 та 28 березня. Якщо ви подали заяву на продовження виплати, то кошти будуть зараховані до кінця місяця", — заявили в Мінсоцполітики.

У відомстві також зазначили, що переселенці, які не подавали заяву на продовження виплат, ще можуть це зробити, оскільки термін подання заяв планують продовжити до 30 квітня.

"Це означає, що подавши заяву навіть у квітні, людина отримає гроші за березень та квітень включно. Якщо заява буде надана з 1 травня, то допомога призначатиметься з місяця звернення", — пояснили у відомстві.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Мінсоцполітики України розробило новий інструмент підтримки внутрішньо переміщених осіб (ВПО) — субсидію на оренду житла. Реалізувати пілотний проєкт планують упродовж двох років.

Ми також писали, що з березня 2024 року допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам (ВПО) втратили громадяни, які не належать до категорії найбільш вразливих. Однак у Мінсоцполітики пропонують змінити правила, розширивши перелік таких осіб.

виплати
Мінсоцполітики
гроші
переселенці
ВПО

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство