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Переселенцам задерживают выплаты за март — когда поступят средства

16 марта 2024 11:45
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Выплаты ВПЛ — почему задерживают деньги на проживание
Пополнение терминала. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Некоторые внутренне перемещенные лица (ВПЛ) еще не получили выплаты за проживание. По словам представителей Министерства социальной политики, украинцы обязательно получат свои средства, но с небольшим задержанием.

Об этом сообщает прессслужба Минсоцполитики.

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Почему задерживают выплаты ВПЛ

В сообщении сказано, что причина, по которой некоторым переселенцам окажут финансовую поддержку только к концу месяца, проста: выплаты им продолжают не автоматически, а на основании заявлений.

По информации ведомства, органы социальной защиты получили 91,4 тысячи заявлений. Почти 66% заявлений уже проработаны, а еще 34% пока до сих пор обрабатываются.

Когда переселенцам выплатят деньги на жительство

"Поэтому начисление средств для ВПЛ, имеющих право на продление выплат после подачи заявления, состоится 21 и 28 марта. Если вы подали заявление на продление выплаты, то средства будут зачислены до конца месяца", — заявили в Минсоцполитики.

В ведомстве также отметили, что переселенцы, которые не подавали заявление о продлении выплат, еще могут это сделать, поскольку срок подачи заявлений планируют продлить до 30 апреля.

"Это значит, что подав заявление даже в апреле, человек получит деньги за март и апрель включительно. Если заявление будет предоставлено с 1 мая, то пособие будет назначаться с месяца обращения", — пояснили в ведомстве.

Что еще стоит знать

Напомним, Минсоцполитики Украины разработало новый инструмент поддержки внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) — субсидию на аренду жилья. Реализовать пилотный проект планируется в течение двух лет.

Мы также писали, что с марта 2024 года помощь на проживание внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) потеряли граждане, не относящиеся к категории наиболее уязвимых. Однако в Минсоцполитики предлагают изменить правила, расширив список таких лиц.

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