У Верховній Раді України зробили заяву про підвищення податків в Україні

Членкиня комітету Ради з питань фінансової, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк. Фото: glavcom.ua

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Наразі в Україні не розглядається питання про підвищення податків для покриття неотриманої від Сполучених Штатів Америки фінансової допомоги. Щонайменше це не є "основним сценарієм" для відшкодування не отриманих Україною коштів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву членкині комітету Ради з питань фінансової, податкової та митної політики Ольги Василевської-Смаглюк.

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Згідно з її заявою, до кінця лютого Верховна Рада очікує від уряду на план альтернативних джерел доходів до державного бюджету через відсутність допомоги від Сполучених Штатів Америки.

"Що це може бути? Це можуть бути понаднормові надходження з митниці, з податкової, це також може бути перегляд акцизних зборів, зборів за надра, що також дуже важливо", — додала Василевська-Смаглюк.

Що буде з податками в Україні

Ольга Василевська-Смаглюк повідомила, що президент Володимир Зеленський виступає проти підвищення податків. Тому необхідно заспокоїти населення: підвищення податків не розглядається як основний сценарій, оскільки президент закликав шукати альтернативні шляхи.

"Президент проти підвищення податків. Тому ми повинні наразі заспокоїти населення: підвищення податків ми не розглядаємо зараз як основний сценарій, тому що президент сказав шукати альтернативні шляхи", — зазначила нардеп.

Також вона пояснила, що розглядається варіант запозичення у Нацбанку. За словами нардепки, є багато альтернатив, але головне завдання влади — зробити так, щоб це не вплинуло прямо на населення.

Нагадаємо, ми писали, що деяким українським громадянам загрожують великі штрафи та конфіскація майна від Податкової служби у 2024 році. Йдеться про покарання, передбачені для фізосіб-підприємців (ФОП).

Також ми розповідали, що в Україні запровадять податки для заможних. Зараз уряд вивчає досвід партнерів, які здійснили реформи податкових систем своїх країн.