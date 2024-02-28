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Повышение налогов в Украине — в Верховной Раде сделали неоднозначное заявление

28 февраля 2024 22:30
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
В Верховной Раде Украины сделали заявление о повышении налогов в Украине
Члення комитета Совета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк. Фото: glavcom.ua
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Пока в Украине не рассматривается вопрос о повышении налогов для покрытия неполученной от Соединенных Штатов Америки финансовой помощи. По меньшей мере, это не является "основным сценарием" для возмещения не полученных Украиной средств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление члена комитета Совета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Ольги Василевской-Смаглюк.

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Согласно ее заявлению, до конца февраля Верховная Рада ожидает от правительства плана альтернативных источников доходов в государственный бюджет из-за отсутствия помощи от Соединенных Штатов Америки.

"Что это может быть? Это могут быть сверхурочные поступления из таможни, с налоговой, это также может быть пересмотр акцизных сборов, сборов за недра, что тоже очень важно", — добавила Василевская-Смаглюк.

Что будет с налогами в Украине

Ольга Василевская-Смаглюк сообщила, что президент Владимир Зеленский выступает против повышения налогов. Поэтому необходимо успокоить население: повышение налогов не рассматривается как основополагающий сценарий, поскольку президент призвал искать альтернативные пути.

"Президент против повышения налогов. Поэтому мы должны успокоить население: повышение налогов мы не рассматриваем сейчас как основной сценарий, потому что президент сказал искать альтернативные пути", — отметила нардеп.

Также она пояснила, что рассматривается вариант заимствования у Нацбанка. По словам нардепа, есть много альтернатив, но главная задача власти сделать так, чтобы это не повлияло прямо на население.

Напомним, мы писали, что некоторым украинским гражданам грозят крупные штрафы и конфискация имущества от Налоговой службы в 2024 году. Речь идет о наказаниях, предусмотренных для физлиц-предпринимателей (ФЛП).

Также мы рассказывали, что в Украине будут введены налоги для состоятельных . Сейчас правительство изучает опыт партнеров, осуществивших реформы налоговых систем своих стран.

Верховная Рада
США
налоги
деньги

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