Ремонтні роботи в одному з будинків, які зруйнувала Росія. Фото: Олександр Ратушняк / ПРООН в Україні

Кількість охочих до відбудови України західних компаній поступово зростає. Приватні та державні іноземні фірми вже працюють над планами з післявоєнної відбудови, яка, за даними Європейського інвестиційного банку, може становити понад 1 трлн доларів.

Про це повідомляє Bloomberg у суботу, 9 березня.

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Які компанії хочуть долучитися до відбудови України

"Зростаюча фаланга компаній поступово збільшує свою присутність на місцях з перспективою найбільшої інвестиційної можливості з часів принаймні Другої світової війни", — зазначає видання.

Так, долучитися до відновлення України після війни мають наміри такі компанії:

Metinvest B.V. — найбільший виробник сталі, за її підрахунками, для відбудови житла та соціальної інфраструктури за 5-10 років потрібно буде близько 3,5 млн тонн сталі.

Rheinmetall AG — німецький машинобудівний та зброєбудівний концерн, який планує створити на території України підприємство з виробництва 155-мм артилерійських боєприпасів.

Fixit — виробник будівельних матеріалів ще торік оголосив про відкриття нового виробничого осередка на заході України.

Bayer AG — хімічна компанія, яка інвестуватиме у виробництво насіння.

Waagner-Biro Bridge Systems — австрійська компанія, що виробляє модульні сталеві шляхопроводи, які перетинають річки та долини. Вона вже розпочала роботу в західних областях України. За словами її гендиректора Ріхарда Кершбаумера, "роботи вистачить на десятиліття".

Які підприємства вже відновлюють Україну

Турецькі компанії, зокрема найбільша з них Onur Group у співпраці з корейською Samsung C&T Corp та Dogus Construction, яку підтримує Велика Британія, вже працюють над відбудовою українських мостів, та доріг, постачають генератори енергії та мобільні шпиталі з надією не мати конкуренції в майбутньому за великі контракти. Турецькі підрядники виконали 70 проєктів на суму близько 1 млрд доларів.

Крім того, у Миколаєві вже працюють над розробкою плану з відбудови та розвитку міста до 2050 року. Однак за словами технічного директора і керівника проєкту данської інженерно-консалтингової компанії Cowi, яка займається відновленням Миколаєва, Еспера Карупа Педерсена, неможливо відбудувати місто до закінчення війни.

Кошти, які виділила Миколаєву Данія, пішли на покупку генераторів, водяних помп, обігрівачів і розмінування міста.

Нюанси в відбудові України

Головна економістка Європейського банку реконструкції та розвитку Беата Яворчик стверджує, що акцент в реконструкції країни має бути на людях, а не на фінансах. Як відомо, від початку повномасштабної війни від банку Україна отримала 3,8 млрд євро фінансування.

Bloomberg зазначає, що жодна особа, що відповідає за проєкт відновлення в Україні, наразі не може передбачити, які розміри матиме країна після завершення війни. Також залишається невідомим, як можна гарантувати, що після укладення мирної угоди росіяни знову не окупують території, де проведено відновлювальні роботи.

Перспективи реконструкції України

Голова Держагентства з розвитку інфраструктури та реконструкції України Мустафа Найєм заявив, що держава має перспективу кращої відбудови, ніж це було в СРСР. За його словами, успіх проєкту з реконструкції України вимагає терпіння українців, та багато чого залежить і від Росії, зокрема дотримання мирних домовленостей.

"Багато людей мислять категоріями "війна закінчиться і…", але ми не знаємо, коли вона закінчиться. І навіть коли вона закінчиться, що ми будемо робити з таким сусідом? Нам точно знадобиться багато часу, щоб відновити території, які були звільнені або розташовані на лінії фронту", — додав Найєм.

Нагадаємо, що Греція стала однією з перших країн, яка допомагала Україні з перших днів повномасштабної війни. Саме тому країна оголосила про програми відновлення Одеського порту та культурної спадщини південних регіонів України.