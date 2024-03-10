Послевоенное восстановление Украины будет стоить более 1 трлн долларов, — Bloomberg

Ремонтные работы в одном из домов, разрушенных Россией. Фото: Александр Ратушняк / ПРООН в Украине

Количество желающих восстановить Украину западных компаний постепенно растет. Частные и государственные иностранные фирмы уже работают над планами послевоенного восстановления, которое, по данным Европейского инвестиционного банка, может составить более 1 трлн долларов.

Об этом сообщает Bloomberg в субботу, 9 марта.

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Какие компании хотят присоединиться к восстановлению Украины

"Растущая фаланга компаний постепенно увеличивает свое присутствие на местах с перспективой наибольшей инвестиционной возможности со времен Второй мировой войны", — отмечает издание.

Так, присоединиться к восстановлению Украины после войны намерены следующие компании:

Metinvest BV — крупнейший производитель стали, по ее подсчетам, для восстановления жилья и социальной инфраструктуры за 5-10 лет потребуется около 3,5 млн тонн стали.

Rheinmetall AG — немецкий машиностроительный и оружестроительный концерн, который планирует создать на территории Украины предприятие по производству 155-мм артиллерийских боеприпасов.

Fixit — производитель строительных материалов, который еще в прошлом году объявил об открытии новой производственной ячейки на западе Украины.

Bayer AG — химическая компания, которая будет инвестировать в производство семян.

Waagner-Biro Bridge Systems — австрийская компания, производящая модульные стальные путепроводы, пересекающие реки и долины. Она уже приступила к работе в западных областях Украины. По словам ее гендиректора Рихарда Кершбаумера, "работы хватит на десятилетие".

Какие предприятия уже восстанавливают Украину

Турецкие компании, в том числе крупнейшая из них Onur Group в сотрудничестве с корейской Samsung C&T Corp и Dogus Construction, которую поддерживает Великобритания, уже работают над восстановлением украинских мостов и дорог, поставляют генераторы энергии и мобильные госпитали с надеждой не иметь конкуренции в будущем за большие контракты. Турецкие подрядчики выполнили 70 проектов на сумму около 1 млрд долларов.

Кроме того, в Николаеве уже работают над разработкой плана восстановления и развития города до 2050 года. Однако, по словам технического директора и руководителя проекта датской инженерно-консалтинговой компании Cowi, занимающейся восстановлением Николаева, Эспера Карупа Педерсена, невозможно отстроить город до окончания войны.

Денежные средства, которые выделила Николаеву Дания, пошли на покупку генераторов, водяных помп, обогревателей и разминирование города.

Нюансы в восстановлении Украины

Главный экономист Европейского банка реконструкции и развития Беата Яворчик утверждает, что упор в реконструкции страны должен быть на людях, а не на финансах. Как известно, с начала полномасштабной войны от банка Украина получила 3,8 млрд евро финансирования.

Bloomberg отмечает, что ни один человек, отвечающий за проект восстановления в Украине, пока не может предусмотреть, какие размеры будет иметь страна после завершения войны. Также остается неизвестным, как можно гарантировать, что после заключения мирного соглашения россияне снова не оккупируют территории, где проведены восстановительные работы.

Перспективы реконструкции Украины

Глава Госагентства по развитию инфраструктуры и реконструкции Украины Мустафа Найем заявил, что у государства перспектива лучшего восстановления, чем это было в СССР. По его словам, успех проекта по реконструкции Украины требует терпения украинцев, и многое зависит и от России, в частности, соблюдения мирных договоренностей.

"Многие люди мыслят категориями "война закончится и…", но мы не знаем, когда она закончится. И даже когда она закончится, что мы будем делать с таким соседом? Нам точно понадобится много времени, чтобы восстановить территории, которые были освобождены или расположены на линии фронта", — добавил Найем.

Напомним, что Греция стала одной из первых стран, помогавшей Украине с первых дней полномасштабной войны. Именно поэтому страна объявила о программах восстановления Одесского порта и культурного наследия южных регионов Украины.