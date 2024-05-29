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Платять до 120 000 грн — гаряча вакансія на складі шоколаду Milka у Німеччині

29 травня 2024 03:50
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Інна Буряк
редактор
Робота для українців у Німеччині — пакувальник на складі шоколаду Milka
Жінки працюють на складі шоколаду Milka. Фото: szekesfehervar.hu
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Українців запрошують на роботу пакувальниками шоколаду Milka у німецькому Берліні. Підходять працівники без досвіду. Роботодавець обіцяє зарплату до 2700 євро, що становить близько 120 тисяч гривень, а також надає безкоштовне житло та транспорт.

Відповідна вакансія розміщена на сайті з пошуку роботи Jooble у понеділок, 27 травня.

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Робота пакувальником на склад Milka у Німеччині
Вакансія пакувальника на склад шоколаду Milka. Фото: скриншот

Пакувальник на склад Milka

До обов'язків працівників на складі Milka входить прийом, розміщення та відвантаження товарів, контроль за їх станом та цілісністю, підтримка порядку та чистоти на складі, а також участь в інвентаризаціях та періодичних перевірках.

Робота можлива у дві зміни — 6:00-14:00, 14:00-22:00 5-6 днів на тиждень з оплачуваними перервами. Зарплату обіцяють від 2100 до 2700 євро, погодинна оплата від 12 євро.

Роботодавець надає безкоштовне житло по дві людини в кімнаті та все необхідне для комфортного проживання. Довіз також коштом роботодавця. Робочий одяг та взуття видаються.

Працевлаштуватися можна лише за польською робочою візою. Також компанія може оформити для працівника необхідний пакет документів.

Робота для українців за кордоном

Нагадаємо, що у Німеччині також є вакансії на складі мережі супермаркетів. Потрібні працівники, які будуть складати продукти на палети згідно із замовленнями. Зарплата — від 1 800 до 2 200 євро на місяць. 

Також ми писали, що чоловікам-українцям пропонують роботу в Литві. Потрібні вантажники буряка. Роботодавець обіцяє платити до 1 000 євро щомісяця.

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