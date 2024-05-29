Работа для украинцев в Германии — упаковщик на складе шоколада Milka

Женщины работают на складе шоколада Milka. Фото: szekesfehervar.hu

Украинцев приглашают на работу упаковщиками шоколада Milka в германском Берлине. Подходят работники без опыта. Работодатель обещает зарплату до 2700 евро, что составляет около 120 тысяч гривен, а также предоставляет бесплатное жилье и транспорт.

Соответствующая вакансия размещена на сайте по поиску работы Jooble в понедельник, 27 мая.

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Упаковщик на склад Milka

В обязанности работников на складе Milka входит прием, размещение и отгрузка товаров, контроль за их состоянием и целостностью, поддержание порядка и чистоты на складе, а также участие в инвентаризациях и периодических проверках.

Работа возможна в две смены — 6:00-14:00, 14:00-22:00 5-6 дней в неделю с оплачиваемыми перерывами. Зарплату обещают от 2100 до 2700 евро, почасовая оплата от 12 евро.

Работодатель предоставляет бесплатное жилье по два человека в комнате и все необходимое для комфортного проживания. Довез также на средства работодателя. Рабочая одежда и обувь выдаются.

Трудоустроиться можно только по польской рабочей визе. Также компания может оформить работнику необходимый пакет документов.

Работа для украинцев за границей

Напомним, что в Германии также есть вакансии на складе сети супермаркетов. Нужны работники, которые будут складывать продукты на паллеты согласно заказам. Зарплата — от 1 800 до 2 200 евро в месяц.

Мы писали, что мужчинам-украинцам предлагают работу в Литве. Нужны грузчики свеклы. Работодатель обещает платить до 1000 евро ежемесячно.