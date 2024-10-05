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ПриватБанк розірвав надання послуг пенсіонеру-інваліду III групи — деталі

5 жовтня 2024 07:01
Ксенія Симонова - Редактор
ПриватБанк розірвав співпрацю з пенсіонером-інвалідом
Відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Державна фінансова установа "ПриватБанк" раптово розірвала співпрацю з клієнтом, який користувався послугами банку понад 20 років. Там ввжають, що чоловік може відмивати доходи чи спонсорувати тероризм.

Про це повідомляє "Мінфін".

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Клієнт ПриватБанку розповів, що він пенсіонер та інвалід III групи через вади з зором. Користувався послугами понад 20 років, зокрема отримував через банк лише пенсію та субсидію.

ПриватБанк одного дня надіслав повідомлення, що банк прийняв рішення про відмову від підтримання ділових відносин та обслуговування. Тож за ініціативою банку достроково розірвуть укладені договори банківського обслуговування. 

Таке рішення у ПриватБанку прийняли, керуючись статтею 11 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення". Та оцінили, що клієнт підпадає під деякі категорії ризику для банку.

Клієнт ПриватБанку додав у коментарі, що під час спілкування в онлайн-чаті він не отримав конкретної відповіді від фінансової установи про таке рішення.

"Другий день спілкування в онлайн чаті, по телефону ніякої конкретної відповіді з причини блокування рахунку не отримав, окрім одного: "Це рішення банку" і все", — поділився чоловік. 

Нагадаємо, клієнти ПриватБанку скаржились також на проблеми, які виникали у процесі купівлі нерухомості в кредит чи лізинг, зокрема один з користувачів заявив, що не може вже місяцями переоформити авто. Також частина українців не зможе здійснювати перекази через обмеження на p2p-перекази — у ПриватБанку пояснили хто підпадає під ліміт, який встановили 1 жовтня 2024 року. 

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