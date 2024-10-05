ПриватБанк разорвал сотрудничество с пенсионером инвалидом

Отделение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Государственное финансовое учреждение "ПриватБанк" внезапно разорвало сотрудничество с клиентом, пользовавшимся услугами банка более 20 лет. Там считают, что мужчина может отмывать доходы или спонсировать терроризм.

Об этом сообщает "Минфин" .

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Клиент ПриватБанка рассказал, что он пенсионер и инвалид III группы из-за пороков со зрением. Пользовался услугами более 20 лет, в частности, получал через банк только пенсию и субсидию.

ПриватБанк однажды направил сообщение, что банк принял решение об отказе от поддержки деловых отношений и обслуживания. По инициативе банка досрочно разорвут заключенные договоры банковского обслуживания.

Такое решение в ПриватБанке приняли, руководствуясь статьей 11 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". И оценили, что клиент подпадает под некоторые категории риска для банка.

Клиент ПриватБанка добавил, что во время общения в онлайн-чате он не получил конкретного ответа от финансового учреждения о таком решении.

"Второй день общения в онлайн чате, по телефону никакого конкретного ответа по причине блокировки счета не получил, кроме одного: "Это решение банка" и все", — поделился мужчина.

Напомним, клиенты ПриватБанка жаловались также на проблемы, возникавшие в процессе покупки недвижимости в кредит или лизинг , в частности, один из пользователей заявил, что не может уже месяцами переоформить авто. Также часть украинцев не сможет осуществлять переводы из-за ограничений на p2p-переводы — в ПриватБанке объяснили кто подпадает под лимит , который установили 1 октября 2024 года.