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ПриватБанк збільшує підтримку аграріїв — які умови

29 лютого 2024 09:46
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
ПриватБанк збільшує обсяги кредитування аграріїв на посівну 2024
Відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

З початку року ПриватБанк став більше кредитувати агропідприємства та фермерів на посівну 2024 року. Таким чином в компанії допомагають вітчизняним аграріям під час війни забезпечувати продовольчу безпеку України.

Про це повідомили в пресслужбі ПриватБанку.

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За словами члена правління ПриватБанку з питань малого та середнього підприємництва Євгена Заграєва, починаючи з лютого, банк активно надає фінансову підтримку посівній, приділяючи особливу увагу підтримці фермерів та агропідприємствам малого бізнесу.

"Ми кредитуємо, фермери працюють — лише минулого року ПриватБанк надав українським аграріям кредитів на суму понад 12 млрд грн, а це більше ніж 4 тисяч господарств та фермерів Для нас, як державного банку, вкрай важлива підтримка підприємств, які розташовані у деокупованих регіонах", — додав Заграєв.

Які умови кредитування аграріїв на посівну 2024

Фермери та агропідприємства в Україні тепер можуть отримати онлайн-кредит від ПриватБанку на весняні польові роботи. Заявки на пільгове фінансування можна подати на сайті банку у відповідному розділі.

Відповідно до умов програми "5-7-9", кредити на весняні посіви 2024 доступні під 13% річних. Також існують програми співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР), які надають кредити під 3% річних.

Нагадаємо, ми писали, що Ощадбанк потрапив у скандал через величезну комісію. Пенсіонер та інвалід війни, який має другу групу інвалідності, висловив невдоволення через завищені комісійні збори при сплаті комунальних послуг через Ощадбанк. На його думку, банк стягує комісію у розмірі 200%, що є неприпустимо.

Також ми розповідали, що українці судитимуться з ПриватБанком за пенсії. Клієнти державного ПриватБанку скаржаться на ненадходження пенсій на картки.

ПриватБанк
кредити
гроші
Україна
банки
аграрії

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