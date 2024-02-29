ПриватБанк увеличивает объемы кредитования аграриев на посевную 2024 год

Отделение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

С начала года ПриватБанк стал больше кредитовать агропредприятия и фермеров на посевную в 2024 году. Таким образом, в компании помогают отечественным аграриям во время войны обеспечивать продовольственную безопасность Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе ПриватБанка.

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По словам члена правления ПриватБанка по вопросам малого и среднего предпринимательства Евгения Заграева, начиная с февраля, банк активно оказывает финансовую поддержку посевной, уделяя особое внимание поддержке фермеров и агропредприятий малого бизнеса.

"Мы кредитуем, фермеры работают — только в прошлом году ПриватБанк предоставил украинским аграриям кредитов на сумму более 12 млрд грн, а это более 4 тысяч хозяйств и фермеров. Для нас, как государственного банка, крайне важна поддержка предприятий, которые находятся в деоккупированных регионах", — добавил Заграев.

Какие условия кредитования аграриев на посевную 2024 год

Фермеры и агропредприятия теперь могут получить онлайн-кредит от ПриватБанка на весенние полевые работы. Заявки на льготное финансирование можно подать на сайте банка в соответствующем разделе.

Согласно условиям программы "5-7-9", кредиты на весенние посевы 2024 года доступны под 13% годовых. Также существуют программы сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), предоставляющие кредиты под 3% годовых.

Напомним, мы писали, что Сбербанк попал в скандал из-за огромной комиссии. Пенсионер и инвалид войны, имеющий вторую группу инвалидности, выразил недовольство из-за завышенного комиссионного сбора при оплате коммунальных услуг через Сбербанк. По его мнению, банк взимает комиссию в размере 200%, что недопустимо.

Также мы рассказывали, что украинцы будут судиться с ПриватБанком по пенсиям. Клиенты государственного ПриватБанка жалуются на непоступление пенсий на карты.