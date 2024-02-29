Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансист arrow ПриватБанк увеличивает поддержку аграриев — какие условия arrow

ПриватБанк увеличивает поддержку аграриев — какие условия

29 февраля 2024 09:46
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
ПриватБанк увеличивает объемы кредитования аграриев на посевную 2024 год
Отделение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

С начала года ПриватБанк стал больше кредитовать агропредприятия и фермеров на посевную в 2024 году. Таким образом, в компании помогают отечественным аграриям во время войны обеспечивать продовольственную безопасность Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе ПриватБанка.

Читайте также:

По словам члена правления ПриватБанка по вопросам малого и среднего предпринимательства Евгения Заграева, начиная с февраля, банк активно оказывает финансовую поддержку посевной, уделяя особое внимание поддержке фермеров и агропредприятий малого бизнеса.

"Мы кредитуем, фермеры работают — только в прошлом году ПриватБанк предоставил украинским аграриям кредитов на сумму более 12 млрд грн, а это более 4 тысяч хозяйств и фермеров. Для нас, как государственного банка, крайне важна поддержка предприятий, которые находятся в деоккупированных регионах", — добавил Заграев.

Какие условия кредитования аграриев на посевную 2024 год

Фермеры и агропредприятия теперь могут получить онлайн-кредит от ПриватБанка на весенние полевые работы. Заявки на льготное финансирование можно подать на сайте банка в соответствующем разделе.

Согласно условиям программы "5-7-9", кредиты на весенние посевы 2024 года доступны под 13% годовых. Также существуют программы сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), предоставляющие кредиты под 3% годовых.

Напомним, мы писали, что Сбербанк попал в скандал из-за огромной комиссии. Пенсионер и инвалид войны, имеющий вторую группу инвалидности, выразил недовольство из-за завышенного комиссионного сбора при оплате коммунальных услуг через Сбербанк. По его мнению, банк взимает комиссию в размере 200%, что недопустимо.

Также мы рассказывали, что украинцы будут судиться с ПриватБанком по пенсиям. Клиенты государственного ПриватБанка жалуются на непоступление пенсий на карты.

ПриватБанк
кредиты
деньги
Украина
банки
аграрии

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

15 февраля 2024

17:21 В Минцифри назвали категорию лиц, которых не будут бронировать от мобилизации

17:03 У сборной Украины будет новый технический спонсор вместо Joma

20 февраля 2024
Новость с видео

04:17 Мясистые и сладкие помидоры будете собирать ведрами — какой сорт посадить в 2024 году

20:36 Кто получит отсрочку от мобилизации в марте 2024 года — полный перечень

15 февраля 2024
Новость с видео

20:45 Медовик за 20 минут на сковороде — без раскатки коржей

21 февраля 2024
Новость с видео

07:04 Экономическое бронирование от призыва — какие два варианта возможны в Украине

08:39 Выплаты за контракт с ВСУ — как изменились суммы в 2024 году