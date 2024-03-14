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Програма єВідновлення — скільки українців отримали допомогу від держави

14 березня 2024 13:33
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Компенсація за знищене житло — скільки українців отримали допомогу
Зруйнований будинок у Бородянці. Фото: АР
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

У межах програми "єВідновлення" українці отримали від держави 4 млрд грн на термінові та капітальні ремонти пошкодженого внаслідок війни житла. Загалом за допомогою звернулося понад 78 тисяч громадян.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

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У відомстві повідомили, що держава виплатила 4 млрд грн на ремонт пошкоджених внаслідок війни домівок. Понад 43 тисячі українців отримали ці кошти в рамках державної допомоги на ремонти.

Загалом за допомогою звернулося трохи більше 78,5 тисяч осіб. Найбільше заяв надійшло від мешканців Харківської, Київської, Донецької, Миколаївської та Херсонської областей.

У повідомленні також сказано, що з 1 січня 2024 року житлові сертифікати за повністю знищене житло отримали вже 4 250 українців. З них 1 260 вже придбали нове житло. Середня сума одного житлового сертифікату становить 1,8 млн грн. За цим типом держдопомоги найбільше людей звернулись з Харківської, Київської, Миколаївською, Чернігівської та Донецької областей.

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Джерело: Міністерство відновлення

Що ще треба знати

Нагадаємо, українці мають можливість скористатися програмою "єОселя", яка дозволяє вигідно придбати житло. Незважаючи на це, не всі громадяни можуть отримати кредит. Однак ви можете самостійно збільшити свої шанси на це.

Ми також писали, що у Верховній Раді України запропонували визначити категорії людей, які першими отримають компенсації за знищене РФ житло. Пріоритетне право планують надати деяким категоріям ВПО.

житло
відновлення
допомога
єВідновлення

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