Компенсация за уничтоженное жилье — сколько украинцев получили помощь

Разрушенный дом в Бородянке. Фото: АР

В рамках программы "єВідновлення" украинцы получили от государства 4 млрд грн на срочные и капитальные ремонты поврежденного в результате войны жилья. В общей сложности за помощью обратилось более 78 тысяч граждан.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

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В ведомстве сообщили, что государство выплатило 4 млрд грн на ремонт поврежденных в результате войны домов. Более 43 тысяч украинцев получили эти средства в рамках государственной помощи на ремонты.

В общей сложности за помощью обратилось чуть более 78,5 тысячи человек. Больше всего заявлений поступило от жителей Харьковской, Киевской, Донецкой, Николаевской и Херсонской областей.

В сообщении также говорится, что с 1 января 2024 года жилищные сертификаты за полностью уничтоженное жилье получили уже 4 250 украинцев. Из них 1 260 уже приобрели новое жилье. Средняя сумма одного жилищного сертификата составляет 1,8 млн грн. За этим типом госпомощи больше людей обратились из Харьковской, Киевской, Николаевской, Черниговской и Донецкой областей.

Источник: Министерство восстановления

Что еще нужно знать

Напомним, украинцы имеют возможность воспользоваться программой "єОселя", которая позволяет выгодно приобрести жилье. Несмотря на это не все граждане могут получить кредит. Однако вы можете самостоятельно увеличить свои шансы на это.

Мы также писали, что в Верховной Раде Украины предложили определить категории людей, которые первыми получат компенсации за уничтоженное РФ жилье. Приоритетное право планируют предоставить некоторым категориям ВПЛ.