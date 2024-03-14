Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансист arrow Программа єВідновлення — сколько украинцев получили помощь от государства arrow

Программа єВідновлення — сколько украинцев получили помощь от государства

14 марта 2024 13:33
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Компенсация за уничтоженное жилье — сколько украинцев получили помощь
Разрушенный дом в Бородянке. Фото: АР
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

В рамках программы "єВідновлення" украинцы получили от государства 4 млрд грн на срочные и капитальные ремонты поврежденного в результате войны жилья. В общей сложности за помощью обратилось более 78 тысяч граждан.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Читайте также:

В ведомстве сообщили, что государство выплатило 4 млрд грн на ремонт поврежденных в результате войны домов. Более 43 тысяч украинцев получили эти средства в рамках государственной помощи на ремонты.

В общей сложности за помощью обратилось чуть более 78,5 тысячи человек. Больше всего заявлений поступило от жителей Харьковской, Киевской, Донецкой, Николаевской и Херсонской областей.

В сообщении также говорится, что с 1 января 2024 года жилищные сертификаты за полностью уничтоженное жилье получили уже 4 250 украинцев. Из них 1 260 уже приобрели новое жилье. Средняя сумма одного жилищного сертификата составляет 1,8 млн грн. За этим типом госпомощи больше людей обратились из Харьковской, Киевской, Николаевской, Черниговской и Донецкой областей.

null
Источник: Министерство восстановления

Что еще нужно знать

Напомним, украинцы имеют возможность воспользоваться программой "єОселя", которая позволяет выгодно приобрести жилье. Несмотря на это не все граждане могут получить кредит. Однако вы можете самостоятельно увеличить свои шансы на это.

Мы также писали, что в Верховной Раде Украины предложили определить категории людей, которые первыми получат компенсации за уничтоженное РФ жилье. Приоритетное право планируют предоставить некоторым категориям ВПЛ.

жилье
восстановление
помощь
єВідновлення

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше