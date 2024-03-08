Реєстр за бажанням, а блокування рахунків не буде – які зміни готують до законопроекту про мобілізацію

Українські військові на шикуванні

Робота над законопроєктом про мобілізацію йде повним ходом. Депутати знайшли спосіб оперативно обробити понад 4 тис. правок та готуються виносити документ на розгляд до зали вже наприкінці березня. Вже очевидно, що документ зазнає серйозних змін. У фінальну версію документа, швидше за все, не потраплять норми про обов'язкову реєстрацію в реєстрі військовослужбовців, блокування рахунків для ухилянтів, а також скасування відстрочки для аспірантів.

Новини.LIVE розбиралися, які ще зміни готують депутати до другого читання.

Від блокування рахунків відмовляться, але заборону на керування авто залишать

З моменту ухвалення законопроекту про мобілізацію у першому читанні до нього було подано понад 4 тис. правок. Щоб прискорити обробку, депутати розділили всі правки на тематичні блоки, але, як самі зізнаються, роботи ще багато.

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"Зараз комітет працює над блоками питань, на які було розбито 4 тис. правок. Консенсусу поки немає. Однак щодо основних норм, які викликали найбільше дискусій, наприклад, щодо реєстрації в реєстрі, то комітет не підтримав цю норму. Комітет вважає, що це має бути право, а не обов'язок", — розповів Новини.LIVE член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко.

Швидше за все, депутати відмовляться і від норми про блокування рахунків ухилянтів. "Я не думаю, що у фінальній версії залишиться норма про блокування рахунків", — сказав Новини.LIVE голова комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха.

Не підтримали цієї норми й в комітеті оборони. "Від норми про блокування рахунків у комітеті (нацбезпеки та оборони. — Ред.) відмовилися", — підтвердив нам Федієнко. А ось норма про заборону керування транспортними засобами, швидше за все, залишиться.

Аспірантам дадуть відстрочку, але запровадять проміжний іспит

Є новини й для аспірантів українських ВНЗ, які навчаються за контрактною формою. Нагадаємо, згідно із законопроєктом прийнятим у першому читанні, їх хотіли позбавити відстрочки. У новій редакції цю норму приберуть. З такою пропозицією до народних депутатів звернулися представники Міністерства освіти, повідомив Федієнко, додавши, що позиція відомства є дуже дивною. "Тобто замість того, щоб скасувати ці норми під час розгляду на Кабміні, вони його мовчки пропустили на реєстрацію, а тепер просять народних депутатів України виправити цю помилку", — розповів Федієнко. За його словами, у результаті депутати комітету підтримали скасування дискримінаційної норми про можливість відстрочення тільки для бюджетників.

Замість неї у Міністерстві освіти пропонують запровадити проміжні іспити для аспірантів, як аналог ЗНО. "З 2024 року буде впроваджено єдиний державний іспит. Два іспити англійська та українська мови", — сказав Федієнко.

Як вважають у МОН, після таких іспитів буде відраховано 4-5 тис. аспірантів. Нагадаємо, за даними МОН у 2022 році кількість аспірантів зросла майже втричі та досягла у 2023 році 15 тис. осіб.

Бронь для чиновників та силовиків залишать

Пропонують залишити бронювання також представникам силових структур: органів прокуратури, бюро економічної безпеки, ДСНС, служби судової охорони, працівникам судів та інших правоохоронних органів. Щодо чиновників категорії Б і В, то пропонується бронювати не більше 50% військовозобов'язаних з усього штату.

Комітет з питань національної безпеки та оборони розглядає пропозицій до другого читання щодо законопроєкту про мобілізацію. ФОТО: https://t.me/fediienko_oleksandr

Також обіцяють надати можливість бронювати співробітників критично важливих для економіки підприємств. Щоправда, конкретику в цій частині мають прописати в уряді.

Чоловіків з інвалідністю перевіряють ще раз

А от на українців з інвалідністю можуть чекати сюрпризи. Як повідомив член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Вениславський, комітет ухвалив рішення, що всі громадяни, які отримали інвалідність ІІ та ІІІ групи з початку широкомасштабної війни або визнані обмежено придатними до військової служби, мають пройти перегляд відповідно до МСЕК або ВЛК та підтвердити придатність чи непридатність до військової служби.

"Кількість осіб з інвалідністю після початку війни зросла в рази, порівняно із середніми значеннями довоєнного періоду. Можливість отримати відстрочку через догляд за особою з інвалідністю була і залишається одним з найпоширеніших варіантів для зловживань", — сказав під час пресконференції 6 березня Веніславський.

Щодо осіб, які доглядають осіб з інвалідністю, за його словами, остаточного рішення ще немає. "Це дуже чутливе питання для населення. Але ми його ще обговорюватимемо", — зазначив Веніславський.

Також до нової редакції, найімовірніше, потрапить норма про можливість мобілізації засуджених за нетяжкі злочини осіб.

"Вже є прецеденти, коли громадянин краде щось у магазині, отримує умовний термін, і таким чином звільняється від мобілізації. Також виправляємо", — розповідає Федієнко.

Законопроєкт планують винести на розгляд до ВР до кінця березня

Зазначимо, що висновки комітетів мають лише рекомендаційний характер. Проте вже зрозуміло, що до другого читання законопроєкт зазнає значних змін. Як заявив Веніславський, остаточний документ може бути поданий на розгляд ВР вже наприкінці березня.

"Комітети налаштовані витратити на остаточні висновки 1-2 тижні. Я думаю, що є всі шанси, щоб законопроєкт потрапив до зали ВР вже до кінця місяця", — резюмував Веніславський.