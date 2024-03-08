Реестр по желанию и отмена блокировки счетов — какие изменения готовят в законопроект о мобилизации

Украинские военные на построении

Работа над законопроектом о мобилизации идет полным ходом. Депутаты нашли способ оперативно обработать более 4 тыс. правок и готовятся выносить документ на рассмотрение в зал уже в конце марта. Уже очевидно, что документ претерпит серьезные изменения. В финальную версию документа, скорее всего, не попадут нормы об обязательной регистрации в реестре военнослужащих, блокировке счетов, а также об отмене отсрочки для аспирантов. Новини.LIVE разбирались, какие еще изменения готовят депутаты ко второму чтению.

От блокировки счетов откажутся, но запрет на управление авто оставят

С момента принятия в первом чтении законопроекта о мобилизации к нему было подано более 4 тыс. правок. Чтобы ускорить обработку, депутаты разделили все правки на тематические блоки, но, как сами признаются, работы еще много.

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"Сейчас комитет работает над блоками вопросов на которые были разбиты 4 тыс. правок. Консенсуса пока нет. Однако что касается основных норм, которые вызвали больше всего дискуссий, например, касается регистрации в реестре, то комитет не поддержал эту норму. Комитет считает, что это должно быть право, а не обязанность", — рассказал Новини.LIVE член комитета по вопросам национальной безопасности, оборони и разведки Александр Федиенко.

Скорее всего депутаты откажутся и от нормы о блокировке счетов уклонистов. "Я не думаю, что в финальной версии останется норма о блокировке счетов", — сказал Новини.LIVE глава комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.

Не поддержали эту норму и в комитете обороны. "От нормы про блокировку счетов в комитете (нацбезопасности и обороны. — Ред.) отказались", — подтвердил нам Федиенко. А вот норма о запрете управления транспортными средствами, скорее всего, останется.

Аспирантам дадут отсрочку, но введут промежуточный экзамен

Есть новости и для аспирантов украинских ВУЗов, которые учатся на контрактной форме. Напомним, согласно законопроекту принятому в первом чтении, их хотели лишить отсрочки. В новой редакции эту норму уберут. С таким предложением к народным депутатам обратились представители Министерства образования, сообщил Федиенко, добавив, что позиция ведомства весьма странная. "То есть вместо того, чтобы отменить эти нормы во время рассмотрения на Кабмине, они его молча пропустили на регистрацию, а теперь просят народных депутатов Украины исправить эту ошибку", — рассказал Федиенко. По его словам, в итоге депутаты комитета поддержали отмену дискриминационной нормы о возможности отсрочки только для бюджетников.

Вместо нее в Министерстве образования предлагают внедрить промежуточные экзамены для аспирантов как аналог ЗНО. "С 2024 года будет внедрен един государственный экзамен. Два экзамена английский и украинский языки", — сказал Федиенко.

Как считают в МОН, после таких экзаменов будет отчислено 4-5 тыс. аспирантов. Напомним, по данным МОН в 2022 году количество аспирантов выросло почти в три раза и достигло в 2023 году 15 тыс. человек.

Бронь для чиновников и силовиков оставят

Предлагают оставить бронь и представителям силовых структур: органов прокуратуры, бюро экономической безопасности, ГСЧС, службы судебной охраны, работникам судов и других правоохранительных органов. Что касается чиновников категории Б и В, то предлагается бронировать не больше 50% военнообязанных из всего штата.

Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны рассматривает предложения ко второму чтению по законопроекту о мобилизации. ФОТО: https://t.me/fediienko_oleksandr

Также обещают предоставить возможность для бронирования сотрудников критически важных для экономики предприятий. Правда конкретику в этой части должны будут прописать в правительстве.

Мужчин с инвалидностью перепроверят

А вот украинцев с инвалидностью могут ждать сюрпризы. Как сообщил член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, комитет принял решение, что все граждане, которые получили инвалидность II и III группы с начала широкомасштабной войны, или признанные ограниченно годными к военной службе, должны пройти пересмотр соответственно в МСЭК или ВЛК и подтвердить пригодность или непригодность к военной службе.

"Количество лиц с инвалидностью после начала войны выросло в разы по сравнению со средними значениями довоенного периода. Возможность получить отсрочку по причине присмотра за лицом с инвалидностью была и остается одним из самых распространенных вариантов для злоупотреблений", — сказал в ходе пресс-конференции 6 марта Вениславский.

Что касается лиц, которые присматривают за лицами с инвалидностью, по его словам, окончательного решения еще нет. "Это очень чувствительный вопрос для населения. Но мы будем его еще обсуждать", — отметил Вениславский.

Также в новую редакцию, скорее всего, попадет норма о возможности мобилизации осужденных за нетяжкие преступления лиц.

"Уже есть прецеденты, когда гражданин ворует что-то в магазине, получает условный срок, и таким образом освобождается от мобилизации. Также исправляем", — рассказывает Федиенко.

Законопроект планируют вынести на рассмотрение в ВР до конца марта

Отметим, что выводы комитетов носят лишь рекомендательный характер. Тем не менее, уже понятно, что ко второму чтению законопроект претерпит значительных изменений. Как заявил Вениславский, окончательный документ может быть подан на рассмотрение ВР уже в конце марта.

"Комитеты настроены потратить на окончательные выводу 1-2 недели. Я думаю, что есть все шансы, чтобы законопроект попал в зал ВР уже к концу месяца", — резюмировал Вениславский.