Грошова допомога родинам цивільних заручників — Лубінець розповів, як подати заявку

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: Новини.LIVE

Родини українців, яких незаконно утримує Росія, можуть отримувати щорічні виплати від держави. Йдеться про грошову допомогу в розмірі 100 тис. гривень.

Про це розповів Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram.

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Як отримати допомогу

Подати заяву на отримання щорічної допомоги можуть рідні людей, яких утримує РФ, або звільнені цивільні. Варто зауважити, що родини утримуваних громадян мають право на щорічні виплати лише тоді, коли людина перебуває у місцях несвободи. Таку допомогу може оформити лише один член родини на рік.

Після повернення звільненим особам потрібно самостійно подавати заяву на ці виплати. Проте отримати кошти можна буде лише, якщо таку допомогу раніше не надавали рідним заручника.

Джерело: t.me/dmytro_lubinetzs

Для того, щоб оформити виплати, потрібно:

заповнити заяву, якій необхідно зазначити тип виплат та роки перебування людини у місцях несвободи;

додати копії документів, які засвідчують особу заявника;

додати інформацію від Комісії з питань встановлення факту позбавлення свободи;

додати довідку з реквізитами особового банківського рахунку, куди будуть надходити виплати.

Зразок заяви можна знайти за посиланням.

Подати пакет документів на отримання допомоги можна особисто або поштою за адресою:

Чоколівський бульвар, 13, місто Київ, 03186, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, або на електронну пошту — [email protected].

Джерело: t.me/dmytro_lubinetzs

Що ще треба знати

Нагадаємо, Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що на сьогодні в російському полоні перебувають близько 28 тисяч цивільних українців. Серед заручників щонайменше троє представників ОБСЄ.

Ми також повідомляли, що Сполучені Штати Америки офіційно стали учасником Міжнародної коаліції. Вона виступає за повернення українських дітей, яких депортували до Росії.