Денежная помощь семьям гражданских заложников — Лубинец рассказал, как подать заявку

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: Новини.LIVE

Семьи украинцев, незаконно удерживаемых Россией, могут получать ежегодные выплаты от государства. Речь идет о денежной помощи в размере 100 тыс. гривен.

Об этом рассказал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram.

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Как получить помощь

Подать заявление на получение ежегодной помощи могут родные людей, удерживаемых РФ, или уволенные гражданские. Следует отметить, что семьи удерживаемых граждан имеют право на ежегодные выплаты только тогда, когда человек находится в местах несвободы. Такую помощь может оформить только один член семьи в год.

После возвращения уволенным лицам нужно самостоятельно подавать заявление на эти выплаты. Однако получить средства можно будет только, если такую помощь не оказывали родным заложника.

Источник: t.me/dmytro_lubinetzs

Для того чтобы оформить выплаты, нужно:

заполнить заявление, в котором необходимо указать тип выплат и годы пребывания человека в местах несвободы;

добавить копии документов, удостоверяющих личность заявителя;

добавить информацию от Комиссии по установлению факта лишения свободы;

добавить справку по реквизитам лицевого банковского счета, куда будут приходить выплаты.

Образец заявления можно найти по ссылке.

Предоставить пакет документов на получение помощи можно лично или по почте по адресу:

Чоколовский бульвар, 13, город Киев, 03186, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, или по электронной почте — [email protected].

Источник: t.me/dmytro_lubinetzs

Что еще нужно знать

Напомним, уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что на сегодняшний день в российском плену находятся около 28 тысяч гражданских украинцев. Среди заложников по меньшей мере три представителя ОБСЕ.

Мы также сообщали, что США официально стали участником Международной коалиции. Она выступает за возвращение украинских детей, депортированных в Россию.