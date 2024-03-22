Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансист arrow Семьи гражданских заложников могут получить 100 тыс. грн — как оформить выплаты arrow

Семьи гражданских заложников могут получить 100 тыс. грн — как оформить выплаты

22 марта 2024 14:02
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Денежная помощь семьям гражданских заложников — Лубинец рассказал, как подать заявку
Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: Новини.LIVE
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Семьи украинцев, незаконно удерживаемых Россией, могут получать ежегодные выплаты от государства. Речь идет о денежной помощи в размере 100 тыс. гривен.

Об этом рассказал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram.

Читайте также:

Как получить помощь

Подать заявление на получение ежегодной помощи могут родные людей, удерживаемых РФ, или уволенные гражданские. Следует отметить, что семьи удерживаемых граждан имеют право на ежегодные выплаты только тогда, когда человек находится в местах несвободы. Такую помощь может оформить только один член семьи в год.

После возвращения уволенным лицам нужно самостоятельно подавать заявление на эти выплаты. Однако получить средства можно будет только, если такую помощь не оказывали родным заложника.

null
Источник: t.me/dmytro_lubinetzs

Для того чтобы оформить выплаты, нужно:

  • заполнить заявление, в котором необходимо указать тип выплат и годы пребывания человека в местах несвободы;
  • добавить копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
  • добавить информацию от Комиссии по установлению факта лишения свободы;
  • добавить справку по реквизитам лицевого банковского счета, куда будут приходить выплаты.

Образец заявления можно найти по ссылке.

Предоставить пакет документов на получение помощи можно лично или по почте по адресу:

  • Чоколовский бульвар, 13, город Киев, 03186, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, или по электронной почте — [email protected].
null
Источник: t.me/dmytro_lubinetzs

Что еще нужно знать

Напомним, уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что на сегодняшний день в российском плену находятся около 28 тысяч гражданских украинцев. Среди заложников по меньшей мере три представителя ОБСЕ.

Мы также сообщали, что США официально стали участником Международной коалиции. Она выступает за возвращение украинских детей, депортированных в Россию.

война
выплаты
заложники
финансовая помощь
деньги
пленные
Дмитрий Лубинец
омбудсмен
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом