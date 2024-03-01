Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінансист arrow Роснафта продає свій підрозділ у Німеччині — що сталося arrow

Роснафта продає свій підрозділ у Німеччині — що сталося

1 березня 2024 17:30
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
В Німеччині почався процес продажу підрозділу Роснафти — які причини
Нафтопереробний завод Роснафти. Фото: Bloomberg
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

ПАТ ''Роснафта'' розпочало процес продажу свого німецького підрозділу. Це робиться з метою збереження опіки Берліна над цим бізнесом.

Про це повідомляє Bloomberg.

Читайте також:

Детальніше про продаж німецього підрозділу Роснафти

Після початку повномасштабної війни в Україні Німеччина арештувала компанію Rosneft Deutschland і встановила над нею довірче управління. Пізніше виникла ідея націоналізувати її, проте влада Кремля виступила проти цього кроку.

"Ми будемо вчасно повідомляти про будь-які рішення, включаючи можливе продовження терміну довірчого управління. Роснафта вже заявила, що розпочала процес продажу і планує завершити його протягом періоду подальшого продовження терміну опіки", — заявив представник мінекономіки Німеччини.

Там також заявили, націоналізація Роснафти не є бажаним варіантом для Німеччини. Головним пріоритетом країни є забезпечення енергопостачання та нормальної роботи нафтопереробного заводу PCK Schwedt.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що Росія на пів року призупиняє експорт бензину через регулярні атаки дронів та пожежі. Рішення ухвалили після того, як протягом січня-лютого були атаковані близько 10 заводів та нафтобаз в РФ. 

Ми також писали про те, що за словами співголови громадської ініціативи "Приава Справа" Дмитра Снєгирьова, зупинити повномасштабну війну, яку Росія веде в Україні, можна відключенням тамтешніх банків від системи SWIFT та визнання РФ країною-терористом. Зупинита ворога також допоможуть обстріли об’єктів нафтопереробної промисловості та логістичні шляхи експорту нафти та нафтопродуктів у РФ.

Німеччина
завод
Роснафта
нафта
продаж
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

1 березня 2024

06:30Су-57 — навіщо Росія почала використовувати на війні найновіші літаки

20 лютого 2024
Новина з відео

04:17 М'ясисті та солодкі помідори збиратимете відрами — який сорт посадити 2024 року

20:36 Хто отримає відстрочку від мобілізації у березні 2024 року — повний перелік

28 лютого 2024

07:46 Лунін піде з Реала — голкіпер отримає вигідну пропозицію від іншого клубу

21 лютого 2024
Новина з відео

07:04 Економічне бронювання від призову — які два варіанти можливі в Україні

08:39 Виплати за контракт із ЗСУ — як змінились суми у 2024 році