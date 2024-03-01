В Німеччині почався процес продажу підрозділу Роснафти — які причини

Нафтопереробний завод Роснафти. Фото: Bloomberg

ПАТ ''Роснафта'' розпочало процес продажу свого німецького підрозділу. Це робиться з метою збереження опіки Берліна над цим бізнесом.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Після початку повномасштабної війни в Україні Німеччина арештувала компанію Rosneft Deutschland і встановила над нею довірче управління. Пізніше виникла ідея націоналізувати її, проте влада Кремля виступила проти цього кроку.

"Ми будемо вчасно повідомляти про будь-які рішення, включаючи можливе продовження терміну довірчого управління. Роснафта вже заявила, що розпочала процес продажу і планує завершити його протягом періоду подальшого продовження терміну опіки", — заявив представник мінекономіки Німеччини.

Там також заявили, націоналізація Роснафти не є бажаним варіантом для Німеччини. Головним пріоритетом країни є забезпечення енергопостачання та нормальної роботи нафтопереробного заводу PCK Schwedt.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що Росія на пів року призупиняє експорт бензину через регулярні атаки дронів та пожежі. Рішення ухвалили після того, як протягом січня-лютого були атаковані близько 10 заводів та нафтобаз в РФ.

Ми також писали про те, що за словами співголови громадської ініціативи "Приава Справа" Дмитра Снєгирьова, зупинити повномасштабну війну, яку Росія веде в Україні, можна відключенням тамтешніх банків від системи SWIFT та визнання РФ країною-терористом. Зупинита ворога також допоможуть обстріли об’єктів нафтопереробної промисловості та логістичні шляхи експорту нафти та нафтопродуктів у РФ.