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Роснефть продает свое подразделение в Германии — что произошло

1 марта 2024 17:30
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
В Германии начался процесс продажи подразделения Роснефти — какие причины
Нефтеперерабатывающий завод Роснефти. Фото: Bloomberg
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

ПАО Роснефть начало процесс продаж своего немецкого подразделения. Это делается в целях сохранения опеки Берлина над этим бизнесом.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Детальнее о продаже немецкого подразделения Роснефти

После начала полномасштабной войны в Украине Германия арестовала компанию Rosneft Deutschland и установила над ней доверительное управление. Позже возникла идея национализировать ее, однако власти Кремля выступили против этого шага.

"Мы будем вовремя сообщать о любых решениях, включая возможное продление срока доверительного управления. Роснефть уже заявила, что начала процесс продаж и планирует завершить его в течение периода дальнейшего продления срока опеки", - заявил представитель минэкономики Германии.

Там также заявили, что национализация Роснефти не является желаемым вариантом для Германии. Главным приоритетом страны является обеспечение энергоснабжения и нормальной работы нефтеперерабатывающего завода PCK Schwedt.

Что еще нужно знать

Напомним, что Россия на полгода приостанавливает экспорт бензина из-за регулярных атак дронов и пожара. Решение было принято после того, как в течение января-февраля были атакованы около 10 заводов и нефтебаз в РФ.

Мы также писали о том, что, по словам сопредседателя общественной инициативы "Права Справа" Дмитрия Снегирева, остановить полномасштабную войну, которую Россия ведет в Украине, можно отключением тамошних банков от системы SWIFT и признания РФ страной-террористом. Остановленный враг также поможет обстрелы объектов нефтеперерабатывающей промышленности и логистические пути экспорта нефти и нефтепродуктов в РФ.

Германия
завод
Роснефть
нефть
продажа
Россия

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