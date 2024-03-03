Цены на топливо в Украине на 4 марта — сколько будет стоить бензин, газ и дизель

Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Стоимость горючего обновилась за последние сутки. На понедельник, 4 марта, цены на бензин, дизельное топливо и автогаз остались на уровне предыдущего дня.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на топливо в Украине на 4 марта 2024 года. Фото: Новини.LIVE

По данным мониторингового сайта, 4 марта средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

A-95+ — 54,87 грн/л;

А-95 — 51,40 грн/л;

А-92 — 48,29 грн/л;

дизельное топливо — 51,77 грн/л;

сжиженный газ — 27,98 грн/л.

A-95+ — 54,66 грн/л,

А-95 — за 51,10 грн/л,

бензин А-92 — за 47,98 грн/л.

Другие виды горючего:

дизель — за 51,40 грн/л,

сжиженный газ — 26,89 грн/л.

Цены на топливо в Украине на 4 марта 2024 года. Фото: Новини.LIVE

4 марта горючее брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л и 56,99 грн/л соответственно.

Самая низкая стоимость А-95+ в сети Luxwen — 50,99 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить на АЗС "Авантаж 7" — 47,95 грн/л.

А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 53,99 грн/л, дешевле всего на АЗС "Кворум" — 46,97 грн/л.

Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС "Параллель" и SOCAR — за 55,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,50 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 28,97 грн/л, на KLO — 28,48 грн/л, на Shell — 28,65 грн/л.

Напомним, что, по словам аналитика консалтинговой компании "Нафторинок" Александра Сиренко, в Украине с 1 марта ожидается заметный рост цен на бензин. Согласно прогнозам стоимость топлива может увеличиться на 1 грн/л, что превысит порог в 52 грн/л.

Мы также писали о том, что в течение двух лет полномасштабной войны украинские предприниматели выявили высокий уровень ответственности и социальной активности, предоставляя значительные финансовые пожертвования потребностям Вооруженных сил Украины. Сети АЗС также активно помогают нашим военным в течение этого времени.