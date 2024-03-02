Цены на топливо в Украине по состоянию на 3 марта — сколько будет стоить бензин, газ и дизель

На АЗС обновили цены на топливо — какой будет стоимость бензина завтра
Автозаправочные станции обновили цены на горючее за последние сутки. В воскресенье, 3 марта, стоимость бензина и дизеля в Украине не изменилась. Цена на автогаз осталась на уровне предыдущего дня.
Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.
Какая информация о горючем 3 марта вас интересует больше всего:
Цены на горючее на АЗС 3 марта
По данным мониторингового сайта, 3 марта средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:
- A-95+ — 54,87 грн/л;
- А-95 — 51,40 грн/л;
- А-92 — 48,29 грн/л;
- дизельное топливо — 51,77 грн/л;
- сжиженный газ — 27,98 грн/л.
Неделю назад
- A-95+ — 54,66 грн/л,
- А-95 — за 51,10 грн/л,
- бензин А-92 — за 47,98 грн/л.
Другие виды горючего:
- дизель — за 51,40 грн/л,
- сжиженный газ — 26,89 грн/л.
Цены на крупнейших АЗС — ОККО, WOG — 3 марта
3 марта топливо брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л и 56,99 грн/л соответственно.
- Самая низкая стоимость А-95+ в сети Luxwen — 50,99 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить на АЗС "Авантаж 7" — 47,95 грн/л.
- А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 53,99 грн/л, дешевле всего на АЗС "Кворум" — 46,97 грн/л.
- Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС "Параллель" и SOCAR — за 55,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,50 грн/л.
В сети WOG стоимость автогаза — 28,97 грн/л, на KLO — 28,48 грн/л, на Shell — 28,65 грн/л.
Больше об авто
Напомним, что, по словам аналитика консалтинговой компании "Нафторинок" Александра Сиренко, в Украине с 1 марта ожидается заметный рост цен на бензин. Согласно прогнозам, стоимость топлива может увеличиться на 1 грн/л, что превысит порог в 52 грн/л.
Мы также писали о том, что в течение двух лет полномасштабной войны украинские предприниматели выявили высокий уровень ответственности и социальной активности, предоставляя значительные финансовые пожертвования потребностям Вооруженных сил Украины. Сети АЗС также активно помогают нашим военным в течение этого времени.
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