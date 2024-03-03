На сколько выросло состояние российских олигархов в 2024 году

Американская валюта в руках. Фото: REUTERS/Cagla Gurdogan

Совокупное состояние российских миллиардеров выросло на 11,08 млрд долларов за первые месяцы 2024 года. Наибольший рост показал бывший бенефициар компаний Еврохим и СУЭК Андрей Мельниченко. Его состояние увеличилось на 3,86 млрд долларов, до 22,7 млрд долларов за январь-февраль.

Об этом говорится в рейтинге Bloomberg Billionaires Index.

Читайте также:

Как выросло состояние российских богачей в начале 2024 года

Мельниченко занимает шестое место в рейтинге самых богатых россиян, а на первом месте остается один из основных владельцев компании Норникель Владимир Потанин. С начала года его состояние сократилось на 37,1 млн долларов, до 31 млрд дол.

Второе место занимает совладелец компании Новатек Леонид Михельсон. Его состояние также сократилось — на 710 млн долларов, до 26,8 млрд дол. А на третьей строчке рейтинга находится совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов. Его капитал вырос на 1,51 млрд долларов, до 26,2 млрд долларов.

Далее в списке идет бенефициар компании НЛМК Владимир Лисин, который в январе-феврале 2024 года увеличил свое состояние на 1,49 млрд долларов, до 25,4 млрд дол. На пятом месте — основной бенефициар компании "Северсталь" Алексей Мордашов, чье состояние выросло на 2,08 млрд долларов, до 23 млрд дол. Седьмое место у основателя холдинга USM Алишера Усманова, капитал которого за январь-февраль сократился на 875 млн долларов, до 20,2 млрд долларов.

На восьмой строчке рейтинга Bloomberg — Михаил Прохоров. В 2024 году его состояние увеличилось на 692 млн долларов, до 16,4 млрд дол. Девятое место — совладелец "Новатека" Геннадий Тимченко, чье состояние сократилось сильнее всех в списке — на 1 млрд долларов, до 13,2 млрд дол. Десятку лидеров замыкает основатель компании "Альфа-групп" Михаил Фридман, чье состояние выросло на 844 млн долларов, до 13,2 млрд дол.

Кто возглавил рейтинг самых богатых людей мира

Самым богатым человеком планеты остается Илон Маск с состоянием в 215 млрд долларов. На втором месте Джефф Безос — 201 млрд дол., а третье место рейтинга, по данным Bloomberg, занял Бернар Арно с состоянием в 199 млрд долларов.

На четвертом месте рейтинга находится Марк Цукерберг с состоянием 180 млрд долларов, а на пятой строчке — Билл Гейтс, состояние которого составляет 149 млрд дол.

Источник: Bloomberg

Что еще нужно знать

Напомним, что члены комитета Палаты лордов по делам Европейского Союза осудили правительство Великобритании из-за того, что те никак не могут завершить соглашение с бывшим владельцем "Челси" Романом Абрамовичем, согласившимся продать футбольный клуб в 2022 году. 2,5 миллиарда фунтов стерлингов от продажи были предназначены для поддержки жертв российской агрессии в Украине, но почти два года спустя эти средства остаются заблокированными на банковском счете в Великобритании.

Мы также писали о том, что министр финансов Франции Бруно Ле Мер выступил против конфискации российских активов. Чиновник опроверг позицию министерства финансов США Джанет Йеллен по поводу законности монетизации 300 млрд долларов замороженных российских активов. Это свидетельствует о присутствии разногласий между странами Большой семерки.