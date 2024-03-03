На скільки зросли статки російських олігархів у 2024 році

Американська валюта в руках. Фото: REUTERS/Cagla Gurdogan

Сукупні статки російських мільярдерів зросли на 11,08 млрд доларів за перші місяці 2024 року. Найбільше зростання показав колишній бенефіціар компаній Єврохім і СУЕК Андрій Мельниченко. Його статки збільшилися на 3,86 млрд доларів, до 22,7 млрд доларів за січень-лютий.

Про це йдеться у рейтингу Bloomberg Billionaires Index.

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Мельниченко водночас посідає шосте місце у рейтингу найбагатших росіян, а на першому місці залишається один з основних власників компанії Норнікель Володимир Потанін. З початку року його статки скоротилися на 37,1 млн доларів, до 31 млрд дол.

Друге місце посідає співвласник компанії Новатек Леонід Міхельсон. Його статки також скоротилися — на 710 млн доларів, до 26,8 млрд дол. А на третій сходинці рейтингу співвласник "Лукойлу" Вагіт Алекперов. Його капітал зріс на 1,51 млрд доларів, до 26,2 млрд дол.

Далі у списку бенефіціар компанії НЛМК Володимир Лісін, який у січні-лютому 2024 року збільшив свої статки на 1,49 млрд доларів, до 25,4 млрд дол. На п’ятому місці — основний бенефіціар компанії "Сєверсталь" Олексій Мордашов, чий статок зріс на 2,08 млрд доларів, до 23 млрд дол. Сьоме місце у засновника холдингу USM Алішера Усманова, капітал якого за січень-лютий скоротився на 875 млн доларів, до 20,2 млрд дол.

На восьмій сходинці рейтингу Bloomberg — Михайло Прохоров. У 2024 році його статки збільшилися на 692 млн доларів, до 16,4 млрд дол. Дев’яте місце — співвласник "Новатека" Геннадій Тимченко, чий статок скоротився сильніше за всіх у списку — на 1 млрд доларів, до 13,2 млрд дол. Десятку лідерів замикає засновник компанії "Альфа-груп" Михайло Фрідман, чий статок зріс на 844 млн доларів, до 13,2 млрд дол.

Хто очолив рейтинг найбагатших людей світу

Найбагатшою людиною планети залишається Ілон Маск зі статками у 215 млрд доларів. На другому місці Джефф Безос — 201 млрд дол., а третю сходинку рейтингу за даними Bloomberg посів Бернар Арно зі статками у 199 млрд доларів.

На четвертому місці рейтингу Марк Цукерберг зі статками 180 млрд доларів, а на п'ятій сходинці — Білл Гейтс, статки якого становлять 149 млрд дол.

Джерело: Bloomberg

Що ще треба знати

Нагадаємо, що члени комітету Палати лордів у справах Європейського Союзу засудили уряд Великої Британії через те, що ті ніяк не можуть завершити угоду з колишнім власником "Челсі" Романом Абрамовичем, який погодився продати футбольний клуб у 2022 році. 2,5 мільярда фунтів стерлінгів від продажу були призначені для підтримки жертв російської агресії в Україні, але майже два роки по тому ці кошти залишаються заблокованими на банківському рахунку у Великій Британії.

Ми також писали про те, що міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер виступив проти конфіскації російських активів. Посадовець заперечив позицію міністерки фінансів США Джанет Єллен щодо законності монетизації 300 млрд доларів заморожених російських активів. Це свідчить про присутність розбіжностей між країнами Великої сімки.