Зарплаты в Украине — в Нацбанке озвучили прогноз на 2024 год

Деньги в кошельке. Фото: Unsplash

В Украине продолжится рост конкуренции за квалифицированных работников в 2024 году. Это подтолкнет работодателей повышать заработную плату.

Об этом говорится в сообщении Национального банка (НБУ).

Читайте также:

Что ждет зарплаты и рабочие места

Как отмечают в Центробанке, сейчас на многих предприятиях наблюдается не только номинальное увеличение оплаты труда, но и реальное — то есть выше уровня инфляции.

В 2024 году бизнес стал более активно искать новых работников, чем год назад. Учитывая это, количество вакансий продолжает расти, а некоторые предприятия, в частности в области торговли и услуг, ожидают увеличения штата.

В то же время компаниям часто не удается найти специалистов с необходимыми навыками в связи со структурными перекосами на украинском рынке труда.

"Проблема поиска квалифицированных кадров была актуальна и до полномасштабной войны, а мобилизация и значительная миграция еще больше усложнили этот процесс. Поэтому уровень безработицы сокращается медленно", — говорится в сообщении.

Именно повышение конкуренции за квалифицированных сотрудников заставляет предприятия постепенно повышать заработную плату. По данным Нацбанка, в прошлом году реальные заработные платы в Украине в среднем увеличились на 3,5%.

Национальный банк прогнозирует сокращение безработицы и повышение зарплаты. Ожидается, что спрос на квалифицированных сотрудников будет только расти, особенно в случае улучшения ситуации безопасности в будущем.

"Восстановление страны потребует новых рабочих рук, поэтому компании будут активно конкурировать за рабочих, в том числе как за вернувшихся с фронта защитников, так и за вынужденных мигрантов. Эта конкуренция, со своей стороны, и в дальнейшем будет стимулировать рост реальных зарплат", — резюмировали в НБУ.

Источник: НБУ

Что еще стоит знать

Напомним, украинцы могут рассчитывать на гарантированное повышение уровня своих зарплат в связи с тем, что с 2024 года работодатели обязаны индексировать их на уровень инфляции. Это предусмотрено ст. 39 закона "О Государственном бюджете Украины на 2024 год".

Мы также сообщали, что более 40% украинских компаний планируют до 30% повысить заработную плату своим работникам в 2024 году. В то же время почти каждый пятый работодатель оставит зарплаты работников без изменений.