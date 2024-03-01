Зарплати в Україні — у Нацбанку озвучили прогноз на 2024 рік

Гроші у гаманці. Фото: Unsplash

В Україні продовжиться зростання конкуренції за кваліфікованих працівників у 2024 році. Це підштовхне роботодавців підвищувати заробітні плати.

Про це йдеться у повідомленні Національного банку України (НБУ).

Читайте також:

Що чекає на зарплати та робочі місця

Як зазначають у Центробанку, зараз на багатьох підприємствах спостерігається не тільки номінальне збільшення оплати праці, а й також реальне — тобто вище за рівень інфляції.

У 2024 році бізнес став активніше шукати нових працівників, ніж рік тому. З огляду на це, кількість вакансій продовжує зростати, а деякі підприємства, зокрема у галузі торгівлі та послуг, очікують на збільшення штату.

Водночас компаніям часто не вдається знайти спеціалістів з необхідними навичками через структурні перекоси на українському ринку праці.

"Проблема пошуку кваліфікованих кадрів була актуальною і до повномасштабної війни, а мобілізація та значна міграція ще більше ускладнили цей процес. Тож рівень безробіття скорочується повільно", — йдеться в повідомленні.

Саме підвищення конкуренції за кваліфікованих співробітників змушує підприємства поступово підвищувати заробітні плати. За даними Нацбанку, торік реальні заробітні плати в Україні середньому збільшилися на 3,5%.

Національний банк прогнозує скорочення безробіття та підвищення зарплати. Очікується, що попит на кваліфікованих співробітників тільки зростатиме, особливо в разі покращення безпекової ситуації у майбутньому.

"Відбудова країни потребуватиме нових робочих рук, тому компанії активно конкуруватимуть за робітників, у тому числі як за захисників, які повернуться з фронту, так і за вимушених мігрантів. Ця конкуренція, зі свого боку, і надалі стимулюватиме зростання реальних зарплат", — резюмували в НБУ.

Джерело: НБУ

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці можуть розраховувати на гарантоване підвищення рівня своїх зарплат внаслідок того, що з 2024 року роботодавці зобов'язані індексувати їхній на рівень інфляції. Це передбачено ст. 39 Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік".

Ми також повідомляли, що понад 40% українських компаній планують до 30% підвищити заробітні плати своїм працівникам у 2024 році. Водночас майже кожен п'ятий роботодавець залишить зарплати працівників без змін.